Covid, Sapia-Baroni (Alt): Governo conferma sospensione per medici e sanitari senza 3a dose

“Oggi il decreto 24 del 2022, che dovrebbe porre fine allo stato di emergenza da COVID 19, ha visto il Governo dei presunti migliori, con la complicità di una maggioranza inutile e supina, confermare fino al 31 dicembre la misura di sospensione dal servizio di medici e sanitari che non si sono sottoposti alla terza dose di vaccinazione antiCovid”. Lo affermano i deputati di Alternativa Francesco Sapia e Massimo Baroni.

“Come se non bastasse – aggiungono -, l’inasprimento di questa misura, contenuta nell’articolo 8 del decreto, va a colpire anche quei medici che hanno contratto il Covid e non riescono a vaccinarsi entro 90 giorni a causa di anticorpi ancora elevati”. “Nessun esponente di Governo del Ministero della Salute è stato presente in commissione Sanità. Il Ministro con una mano premia 59 nuovi super dirigenti burocrati fedeli al verbo Ultra-Vax con l’altra sospende chiunque sia medico in attività distruggendo le piante organiche già fortemente sottodimensionate degli ospedali che sono in prima linea “. “Una autentica vergogna – concludono – che certifica come il Governo, l’unico in Europa, usi ancora il ricatto e l’arroganza per prolungare ulteriori soprusi e restrizioni senza senso”