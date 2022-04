Il pilota calabrese Simone Iaquinta a Imola per la seconda stagione nel Mondiale Porsche

L’avventura mondiale del pilota calabrese Simone Iaquinta ricomincia dal circuito casalingo di Imola, dove domani pomeriggio alle 18,30 inizieranno le prove libere del primo round di Mobil 1 Supercup, il trofeo iridato di casa Porsche.

Iaquinta, ormai veterano del mondo Porsche nonostante la giovane età, vanta due titoli tricolore ed è alla seconda stagione consecutiva del Mondiale della casa di Stoccarda.

Sul circuito di Imola potrà riprendere il percorso di maturazione che lo ha visto già protagonista con al volante della Carrera 911 GT3 della Dinamic Motorsport – Centri Porsche Latina.

“È una sfida affascinante e un grande onore per me poter difendere i colori del team e del mio Paese – ha dichiarato Simone Iaquinta – Sappiamo che la competitività è ai massimi livelli: gli avversari sono i migliori del panorama internazionale e per fare bene bisognerà mettercela tutta. Io sono pronto e spero di esprimermi al meglio, grazie anche alla fiducia del team e dei tifosi che mi inondano sempre di grande affetto e vicinanza”.

Le prove libere, attraverso le quali i piloti potranno prendere confidenza con il tracciato e predisporre le strategie per la due giorni mondiale inizieranno domani, venerdì 22 aprile, alle 18,30. Le qualifiche – che determineranno la griglia di partenza – si disputeranno invece sabato 23, alle ore 14. Domenica 24, il primo atto ufficiale della nuova stagione, con semaforo verde che si accenderà alle 12. Diretta sul canale satellitare di Sky F1, al tasto 207. Sarà la prima di otto tappe complessive che terranno incollati gli appassionati fino a settembre.