Bim Bum Rende, si separano le strade con coach Di Martino: squadra affidata a Pierpaolo Carbone

La Bim Bum Rende volta pagina. Dopo la sconfitta maturata domenica scorsa sul parquet di Castellaneta, il club biancorosso e l’head coach Umberto Di Martino hanno deciso di interrompere consensualmente il loro rapporto professionale. Una scelta arrivata al termine di un confronto sereno tra società e allenatore, che ha ritenuto concluso il proprio ciclo alla guida della squadra.

In una nota, la società ha espresso gratitudine nei confronti di Di Martino, riconoscendone l’impegno, la professionalità e il contributo offerto in questi mesi difficili. Contestualmente, il club ha rivolto al tecnico i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo.

La panchina biancorossa passa ora nelle mani di Pierpaolo Carbone, figura già interna allo staff tecnico e profondo conoscitore dell’ambiente rendese. A lui il compito, tutt’altro che semplice, di provare a rilanciare la squadra in un momento particolarmente delicato della stagione. Carbone avrà il compito di ricompattare il gruppo, ritrovare fiducia e riportare entusiasmo in un ambiente che non ha mai smesso di sostenere i propri colori.

La società confida che questo cambio di guida tecnica possa rappresentare una scossa positiva e un nuovo punto di partenza per il prosieguo del campionato. I prossimi impegni diranno se la Bim Bum Rende riuscirà a invertire la rotta e a ritrovare quella solidità che, soprattutto nelle ultime settimane, è venuta meno.