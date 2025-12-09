La Dierre Basketball saluta Douglas Marini

La Dierre Basketball comunica di aver raggiunto la rescissione consensuale dell’accordo con il cestista Douglas Marini.



L’atleta, che ringraziamo per l’impegno e la professionalità dimostrati, ha già firmato un nuovo contratto con la società pugliese della C Unica.



Desideriamo esprimere sincera gratitudine a Marini per la dedizione profusa in questi primi mesi di campionato. Si è sempre dimostrato un professionista ineccepibile, integrandosi perfettamente nel gruppo e contribuendo con determinazione alle nostre vittorie.



Un ringraziamento particolare va inoltre alla Di Biaso Agency, che ha curato con estrema competenza e professionalità l’intera procedura di separazione.



Di Douglas, la Dierre Basketball porterà sempre un grande e positivo ricordo, augurandogli il massimo successo per la prosecuzione della sua carriera.