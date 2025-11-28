Una sconfitta che sa di crescita: i ragazzi dell’Under 19 della Sideco Basketball Lamezia cedono, dopo un ottimo recupero, alla Pirossigeno Basket 67-56

Una partita che non è stata una battuta d’arresto, ma un modo per riflettere, respirare e andare avanti. I ragazzi della Sideco Basketball Lamezia hanno lottato fino alla fine, cedendo in casa della Pirossigeno Cosenza 67-56, mercoledì 26, nella quinta giornata di campionato Under 19.

Il 1Q non è stato perfetto, terminato con il parziale di 27-11, per il quale ha sicuramente inciso il fattore campo, un bellissimo e molto vasto campo che ha reso non facile la prestazione e la disposizione degli spazi. «È stata una gara sottotono – ha dichiarato il coach Alfredo Lazzarotti – formata da cinque consecutive palle perse e due timeout chiamati proprio al 1Q. Abbiamo subito la difficoltà nel trovare punti di riferimento sul campo, però abbiamo cercato di reagire».

E così è stato. Nonostante quattro giocatori del quintetto base non fossero al massimo della forma, causa influenza, la Sideco ha tentato una grande rimonta, vincendo il 2Q e dominando nell’ultimo quarto. «Nonostante gli errori, siamo riusciti a recuperare conquistando il 2Q e tamponando gli errori nel terzo. Peccato per un paio di canestri da sotto che potevano riaprire la gara» continua.

Gli errori del 1Q si sono fatti sentire ma non hanno smorzato gli animi o la voglia di lottare su ogni palla, tanto da riportare la partita a -9 a 7minuti dalla fine della gara. «Ci siamo ripresi con un po’ di difesa e con la collaborazione offensiva. Nel 4Q ci siamo passati molto bene la palla come sappiamo fare noi e attaccando i punti deboli della difesa. Non sarà di certo bastato, però abbiamo perso solo di 11 dopo un grande recupero» conclude Lazzarotti.

Un grande recupero che ha dato consapevolezza di poter giocare sempre meglio e con tanta intensità, grazie al gioco di squadra, nell’affrontare ogni gara insieme.

Prossima gara: recupero della quarta giornata:

Sideco Basketball Lamezia vs Basket Belvedere, martedì 2 dicembre, ore 19.30 Palagagliardi di Lamezia Terme.

Pirossigeno Cosenza – Sideco Basketball Lamezia 67-56 (27-11, 6-10, 18-12, 16-23)

Sideco Basketball Lamezia: Giuliano, Mazzei 14, Mastroianni, Bova 10, Di Cello, Lazzarotti R. 6, Augello 9, Barbagallo, Verso 6, Volpe 3, Vescio A. 8. All. Lazzarotti