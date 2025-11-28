Catanzaro: in via di regolarizzazione il servizio idrico nelle zone Fortuna e Verghello

L’erogazione idrica nelle zone Fortuna e Verghello, interessate da un complesso guasto alla rete comunale, tornerà a regolarizzarsi nell’arco delle prossime ore grazie agli interventi effettuati dalle squadre dell’ufficio acquedotto. I lavori hanno permesso di restringere ed isolare il tratto di condotta dove si è registrata la perdita causata, con molta probabilità, da sovrapressioni generate durante riparazioni e manovre eseguite da ditte private su cui l’amministrazione si riserverà ulteriori approfondimenti. Gli addetti continueranno le operazioni per individuare e riparare ulteriori guasti, nel mentre l’erogazione tornerà gradualmente alla normalizzazione.