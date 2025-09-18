Aleksa Petrovic: “Recuperato al 100%, pronto per la Dierre. Reggio? Una città speciale”

“Tutto bene, tutto bene. Sì, mi sono ripreso”. Aleksa Petrovic, giovane ala serba della Dierre Basket Reggio Calabria, non nasconde il sorriso quando gli chiedono delle sue condizioni. Dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la scorsa stagione, il ventenne classe 2004 è finalmente pronto per il suo comeback.

I primi giorni con i nuovi compagni? “Sta andando molto bene – racconta Petrovic – un pochino di fatica ci sta, però sta andando molto bene”. Un inserimento graduale ma positivo per quello che la società biancoblu definisce “un giovane di assoluta prospettiva” del roster affidato al coach Francesco Inguaggiato.

L’obiettivo personale per questa stagione è chiaro: “Cercare di giocare più possibile, di fare quello che si cerca da me. Come squadra – aggiunge con determinazione – penso che l’obiettivo già sappiamo tutti”.

Petrovic ormai si può considerare un “reggino acquisito”. Alla domanda su come vive la città, risponde entusiasta: “Mi sto trovando molto bene. Penso che è una città molto bella e funzionale, ora mi devo scrivere anche all’università”.

Sul nuovo allenatore, Francesco Inguaggiato, non ha dubbi: “Mi piace tanto perché vuole che giochiamo in modo veloce, è quello che piace proprio a me”. E sui compagni di squadra: “Sono molto simpatici e sono anche bravi, sia in campo che fuori dal campo”.

Quando gli si chiede del girone e del derby con Gioia Tauro, Petrovic mostra la giusta concentrazione: “Ho visto i gironi, ma non mi interessa molto. Può essere chiunque. Noi comunque abbiamo un obiettivo e andiamo avanti”.

Un ringraziamento speciale va a chi lo ha supportato durante il difficile percorso di recupero: “Voglio ringraziare Filippo e Ciccio che mi hanno aiutato tantissimo”. Si tratta di Filippo Marcianò e Francesco Morabito, “due colonne portanti del progetto Dierre e sono pure due grandi e belle persone”.

Cresciuto alla Scuola New Basket Latina, Petrovic ha partecipato ai campionati giovanili Gold ed Eccellenza, oltre alla Serie C Laziale. Giocatore atletico, dotato di ottimo gioco perimetrale e raggio di tiro, può essere impiegato indifferentemente come ala piccola o ala grande. La sua voglia di mettersi in discussione e lavorare sodo per ritornare al top ha già convinto tutti durante il pre-campionato.