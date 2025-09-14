Continua la preseason della Bim Bum Basket Rende

In attesa dell’inizio campionato di serie B Interregionale, continua senza sosta la preseason della Bim Bum Basket Rende. Ultima amichevole, molto dura e spigolosa, a Catanzaro. Agli addetti ai lavori è sembrata tutt’altro che una partita di allenamento. Tanti errori in fase offensiva hanno aperto la strada ai locali che hanno realizzato qualche canestro in contropiede. 18 a 14 il primo tempo per Catanzaro che si aggiudica anche il secondo quarto, 15 a 9. Per la squadra rendese, i carichi di lavoro si fanno sentire e Cavalieri, a causa di uno stato febbrile, è a mezzo servizio. Tanti, anche, gli errori dell’arco. La reazione della Bim Bum Basket, ad ogni modo, si concretizza al terzo quarto quando si aggiudica il tempo per 17 a 16. Infine, nel quarto quarto, dove è aumentata la fatica per i rendesi, il Catanzaro si impone per 20 a 13. Adesso testa al torneo Sant’Ambrogio che si svolgerà a Reggio Calabria giovedì e venerdì prossimo, attraverso cui coach Di Martino avrà modo di testare il gioco della sua squadra.

Avanti così, a piccoli passi e con gli obiettivi stagionali bene in testa.