Basket: Carla Meduri e Beatrice Martino volano in Serie B

La notizia è già di dominio pubblico negli ambienti cestisti, considerando che, sono già iniziate le competizioni pre-campionato, la Coppa di Lega e non solo.

L’Aleandre Basket, attraverso nota ufficiale, comunica la conferma del volo verso la Centro Basket Catanzaro del playmaker Carla Meduri e dell’esterno Beatrice Martino.

Due promesse assolute, nate e cresciute in casa Aleandre.

Un percorso partito 10 anni fa, ed oggi, attivo in più ambiti.

Innanzitutto, entrambe le giovani atlete, classe 2009, hanno già esordito, e fatto canestro nel competitivo campionato di Serie B, alla corte di Coach Danilo Chiarella.

Oggi, continuano un percorso ambizioso e competitivo, fatto di finali nazionali del 3×3, di Interzona giovanili e, come detto, di basket senior.

Vederle in campo in Serie B, a quindici anni, è per l’Aleandre un grande orgoglio.

L’obiettivo societario, di una piccola società come la nostra, piccola ma dal cuore grande e dalla grande storia è raggiunto ma continua.

Carla Meduri e Beatrice Martino, accanto ai “viaggi cestistici” e agli impegni di casa Ccb, continueranno ad allenarsi anche in riva allo stretto, grazie al lavoro specifico del nostro Player Development Coach, Giovanni Rugolo.

Un grande “in bocca al lupo”, dunque, per la Serie B pronta al via, alle nostre atlete, per sempre e da sempre con il cuore Aleandre.