Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Cigarini: “Mi aspetto che tanta gente verrà a sostenerci a Messina”

Nuovo successo targato Myenergy.

I neroarancio battono anche la Fortitudo Messina.

Ecco la consueta analisi del Coach Federico Cigarini:

“Ero consapevole che contro la Fortitudo sarebbe stata una gara difficile.

C’è stata una grande risposta da parte di tutta la squadra, risposta specialmente emotiva.

Sono contento dei minutaggi.

Siamo riusciti a dosarli, complici le tre partite inuma settimana.

L’abbiamo sbloccata, come accade sempre, quando abbiamo iniziato a correre.

Stiamo crescendo: complimenti a tutti.

Bisogna che tutti gli undici effettivi siano pronti.

Finalmente ci alleniamo in undici ed è una cosa importantissima”.

La prossima sfida?

“La stiamo preparando facendo massima attenzione.

Si giocherà sabato alle ore 16.30, dunque avremo poco tempo per recuperare e prepararci.

Non siamo ancora sicuri del quarto posto e vogliamo arrivarci.

Sono sicuro che a Messina tantissime persone ci sosterranno per poi prepararci alla partitissima casalinga contro Virtus Ragusa”.