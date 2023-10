Reggio Bic, finalmente l’esordio: sabato c’è la Briantea Cantù

Ci siamo.

Sabato inizierà il campionato della Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic.

La prima gara in programma vede la sfida, in trasferta, contro la blasonata Briantea Cantù.

I ragazzi di coach Antonio Cugliandro voleranno alla volta di Cantù per disputare una gara molto tosta contro una vera e propria corazzata che senza nascondersi ha già fatto la voce grossa durante il mercato con innesti di alto profilo.

Una società blasonata che ha scritto la storia del Basket in Carrozzina tricolore e non solo.

La compagine reggina sa che si troverà davanti ad un drago sul suo cammino, ma come San Giorgio, simbolo della città di Reggio, proverà ad avere la meglio con tutte le proprie forze e contro ogni pronostico.

Ha commentato così l’attesa della gara Domenico Beltrame:

“Sicuramente sarà una partita molto dura anche perché vedendo il roster della Briantea, quest’anno ha fatto dei bei colpi di mercato.

Sarà per noi, un test molto importante.

Sarà basilare Aldilà del risultato come prova, carpire ed analizzare il test in tutti i suoi aspetti, per vedere a che punto siamo e comunque, finalmente, scendere in campo.

Giocheremo contro la squadra che probabilmente, non dico che vincerà il campionato, ma sarà tra le prime della Serie A.

Sarà una bella sfida, è stimolante iniziare subito così in questo modo.

I punti di forza di Cantù, ha concluso Beltrame, sicuramente sono la difesa, perché presseranno con vigore e sarà una difesa asfissiante .

Inoltre, hanno anche un attacco clamoroso, il tiro da fuori è la loro arma migliore, credo sia una squadra completa, ogni atleta è un tiratore e quindi toccherà da difendere bene e da attaccare ancora più forte.”

La gara verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Briantea 84