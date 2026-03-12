Il karate si unisce per le donne: successo a Pianopoli per “La via della forza”

In occasione dell’8 marzo, il Palazzetto dello Sport di Pianopoli ha ospitato un evento di grande valore sociale e sportivo: “Karate Woman: La Via della Forza”. Una mattinata intensa dove il karate si è offerto come strumento di emancipazione e sicurezza, riunendo diverse anime di questa antica disciplina in un clima di grande partecipazione.

Il successo della manifestazione si deve in gran parte alla collaborazione dei maestri Salvatore Garzaniti, Paolo Scicchitano, Bruno Martino, Matteo Mercuri ed Elisabetta Talora.

Grazie alla loro profonda esperienza ed instancabile dedizione per la promozione delle arti marziali in Calabria, i maestri sono riusciti a creare un evento di altissimo profilo, capace di unire diverse federazioni sotto un unico nobile obiettivo. La loro capacità di fare rete e la loro sensibilità verso il tema della difesa personale femminile confermano ancora una volta il suo ruolo di figura di riferimento assoluta per il karate regionale.

Lo stage gratutito e libero a tutti ha permesso di esplorare le sfumature delle scuole storiche Shotokan, Shitō-ryū e Kyokushinkai.

Le persone presenti hanno potuto sperimentare e conoscere la parte tradizionale e antica del karate Shotokan, cimentandosi nei kata, sotto la guida dei maestri Garzaniti, Scicchitano e Talora.

Per il karate Shitō-ryū, sotto la guida del maestro Matteo Mercuri, si è potuto sperimentare il combattimento sportivo e i vari metodi di sviluppare velocità nelle tecniche, controllo dei movimenti e sviluppo dell’equilibrio e stile.

A rappresentare con maestria la via del Kyokushinkai, disciplina nota per la sua concretezza, è stato il Maestro Bruno Martino, il cui contributo è stato fondamentale per trasmettere come la tecnica possa diventare un sostegno reale per la sicurezza quotidiana, offrendo spunti preziosi per la gestione della propria forza interiore, adattandosi alle capacità di ogni partecipante.

L’impegno del Maestro Martino prosegue costantemente sul territorio attraverso le attività del suo Dojo Tamashi, uno spazio nato per coltivare i valori marziali e la crescita personale, dove è già pronto a guidare i nuovi allievi nel loro percorso di formazione.

La sinergia e la competenza tecnica di tutti i maestri, ha reso questa giornata un’esperienza unica e indimenticabile per tutte le donne presenti.