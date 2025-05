Sport estremo, l’arrampicata a Frascineto

Gli amanti dello sport estremo, possono accedere all’arrampicata di Frascineto. Una giornata storica con la riapertura e l’ampliamento dei settori a “TIMPA CRIVO” nel territorio di Eianina alle falde del Parco Nazionale del Pollino. Dall’inizio degli anni 2000, le pareti di Frascineto hanno attirato arrampicatori anche provenienti da altre regioni, come la vicina Sicilia e la Puglia, che qui hanno attrezzato i primi percorsi. Oggi, grazie a un progetto messa in sicurezza, dell’Amministrazione Comunale, la zona ha acquisito una struttura organica, collegando i vari settori con sentieri appositamente creati e preparando percorsi con ancoraggi a norma, che vanno dai gradi più semplici e oltre. L’arrampicata, è uno sport ad alto rischio che richiede competenze fisiche e tecniche adeguate. L’uso di ancoraggi conformi alla norma non esime dall’effettuare una valutazione personale dello stato della roccia e degli stessi ancoraggi. Domenica scorsa, l’inaugurazione in concomitanza della tradizionale festività della “Madonna di Lassù”, a cui hanno preso parte tra gli altri, il Consigliere Regionale, Giuseppe Graziano, Domenico Pappaterra, Presidente del Gal Pollino, il Responsabile della Stazione Pollino del Soccorso Alpino, il Geologo Roberto De Marco. “Ad un anno dalle elezioni abbiamo mantenuto l’impegno – ha affermato il Sindaco Angelo Catapano -, realizzando una importante infrastruttura turistica che sarà un punto di riferimento per tutti gli amanti dell’arrampicata sportiva”.