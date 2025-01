Mercoledì riparte il campionato di pallanuoto femminile. Smile Cosenza a Roma contro la Sis

Si ritorna a giocare: il girone di ritorno del massimo campionato di pallanuoto femminile, avrà il suo fischio d’inizio mercoledì 22 gennaio ore 14, con un anticipo che vede la Smile Cosenza Pallanuoto, giocare fuori casa la sua partita contro la Sis Roma presso il Centro Federale di Ostia.

“Ci aspetta una partita molto intensa, ad alto ritmo, contro un’avversaria pericolosa e degna di rispetto. Siamo una squadra diversa rispetto alla prima parte di campionato e ricominciamo da zero con la voglia di arrivare il più in alto possibile”, anticipa Divina Nigro, grande protagonista della prima parte della stagione agonistica. “Affronteremo ogni squadra senza paura a viso aperto”, la sua promessa a tifosi e società.

Si riparte dunque, con importanti novità in arrivo inerenti il mercato ed il cambio in alcuni reparti. Le ragazze di mister Francesco Fasanella sono pronte e cariche per un cambio di passo importante. La Serie A di pallanuoto è un patrimonio da tutelare.

Arbitri dell’incontro Mattia Gomez ed Angelo Petraglia.