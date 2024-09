Nuoto, termina “Da Zero a 1400” allo Scoglio della Regina con la “Queen’s Race”

La prima edizione della Queen’s Race si è conclusa con successo, segnando la chiusura ufficiale della stagione Nal calabrese, nonostante le condizioni meteo avverse che hanno richiesto un adattamento del programma. L’evento si è svolto nello spettacolare scenario dello Scoglio della Regina, presso il lido “Por do Sol”, dove atleti agonisti e master si sono sfidati in gare di fondo, mezzofondo e mezzofondo sprint.

La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti da tutta Italia, che hanno potuto apprezzare la splendida cornice dell’evento. Aqa, la società organizzatrice, ha brillato conquistando numerose medaglie e confermando i risultati eccellenti già ottenuti nel corso della stagione Fin. La premiazione finale ha celebrato non solo le vittorie della giornata, ma anche i traguardi nazionali raggiunti dagli atleti master della società.

Con la gara sul Tirreno cosentino chiude ufficialmente anche l’edizione del progetto “Da Zero a 1400” che è riuscita nell’intento di far conoscere, attraverso le gare in acqua libera, alcuni dei luoghi più belli della Calabria. Con ospiti ed atleti che hanno “toccato” quota 1400 a Lorica per poi tuffarsi, nuovamente, nei mari della nostra regione.

Pienamente soddisfatti Francesco Manna e tutto lo staff di Aqa che hanno progettato, realizzato e portato a compimento uno dei progetti sportivi e turistici più significativi della Calabria, ricevendo apprezzamenti e partecipazione.