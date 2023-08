L’energia di Angela Milazzo per la Tonno Callipo

Vent’anni di forza e qualità per la siciliana Angela Milazzo, schiacciatrice cresciuta nell’ASD Volley 96 di Milazzo dove fin dai 13 anni disputa due tornei di C. Successivamente tre anni nella Saracena Volley Brolo in serie C, qui nella stagione 2020/2021 ottiene la promozione in serie B2. Nelle stagioni successive resta sempre in B2 con la Planet Volley Pedara Catania e l’anno scorso con la Reghion Volley Reggio Calabria fino a dicembre. Dal 2015 al 2021 conquista diverse vittorie nei campionati under 16, 18 e 19, facendo parte di tornei provinciali e Rappresentative territoriali.

Grande soddisfazione nell’accettare “questa proposta perché – spiega Angela – la Tonno Callipo è una società molto ambiziosa, per cui mi ha incuriosito sin da subito il progetto illustrato dal direttore sportivo Defina. Non potevo non cogliere l’occasione di giocare in una piazza storica e blasonata come quella rappresentata dalla Callipo. L’obiettivo sarà sicuramente di fare bene, dare il massimo creando un gruppo solido in modo da dare risalto a questa nuova idea del volley femminile da parte della società giallorossa.

È altrettanto chiaro – sottolinea Milazzo – che il principale impegno non sarà di rimanere nella categoria ma di puntare in alto e dunque al vertice della classifica. Da parte mia e delle mie compagne l’impegno sarà sempre massimo per raggiungere questi obiettivi”.

Infine, un messaggio per gli sportivi giallorossi: “La Tonno Callipo è sempre stata riconosciuta oltre che per la serietà della società anche per il calore del suo pubblico, per cui mi auguro che tutti gli appassionati tifosi possano trasmetterlo anche a noi e che ci sostengano ad ogni partita. Forza Callipo!”