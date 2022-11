Volley Reghion, doppia trasferta in vista: domenica si gioca ad Erice

Il punticino conquistato contro la terza forza del campionato galvanizza la Volley Reghion, chiamata adesso ad un doppio sforzo esterno contro Procori Ericina, prima, e Sensation Profumerie, poi. L’attenzione è focalizzata soprattutto sul match in terra siciliana, contro una formazione coinvolta anch’essa nella lotta per non retrocedere dalla B2. Salvo la vittoria conquistata nella seconda giornata contro il CUS Catania, il sestetto di Erice è riuscito a vincere un solo set nelle altre tre partite, dove sono arrivate solo sconfitte. Servirà approfittare di questo momento, facendo tesoro di quanto visto nello scorso match del PalaCalafiore contro la Cosedil Zafferana e ripartire soprattutto da quanto visto nel terzo e quarto set, vinti in modo strepitoso dalle ragazze del patron Minniti. Tornare a casa avendo conquistato qualche punticino potrà significare un nuovo scatto in avanti in termini di fiducia e consapevolezza delle proprie forze in vista dell’incontro successivo, il derby reggino contro l’attuale capolista Sensation. In quel di Erice, coach Pellegrino porterà l’intero organico: sono tutte a disposizione, infatti, le atlete della Reghion. Si giocherà domenica 6 novembre a partire dalle 17.30. Comunicati anche i nomi della coppia arbitrale: la sfida sarà diretta da Vincenzo Favara e da Alessandro Grasso.