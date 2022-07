“Kite Foil World Series” a Gizzeria: Denis Taradin si aggiudica la prima giornata di regate

Denis Taradin si aggiudica la prima giornata di regate del Kitefoil World Series per la categoria maschile, prima classificata della categoria femminile Poema Newland.

Consuntivo delle gare della prima giornata 21 luglio e risultati.

Seconda giornata di Kite Foil World Series 2022 in programma fino al 24 luglio presso lo splendido specchio di mare dell’Hang Loose Beach di Gizzeria. Ieri si è tenuto lo start effettivo con la prima giornata di regate che vedono sfidarsi i campioni per la seconda tappa delle Kite Foil World Series e i giovani under 17 per i campionati europei A’S Youth Foil. 100 atleti in rappresentanza di paesi di tutto il mondo, dalle Mauritius alla Nuova Zelanda. Uno spettacolo di colori, adrenalina e creatività, che coniuga sport e socialità internazionale.

La giornata si è aperta alle 12 con lo skipper meeting degli atleti e, a seguire, le gare con il primo classificato della categoria maschile Denis Taradin, per la femminile Poema Newland e Gian Stragiotti per i campionati europei A’S Youth Foil. Il ritmo dell’evento non conosce soste, così dopo la serata di intrattenimento, musica e gusto, con gli atleti a familiarizzare tra loro e con i turisti presenti, domani continueranno le gare. Oggi, Venerdì 22 luglio, si comincia infatti alle ore 12 con lo Skipper meeting degli atleti e, dalle ore 13 circa, l’inizio delle gare nello specchio di mare che illumina Gizzeria e la Calabria, sfide tra atleti di tutto il mondo che dureranno fino alle ore 18.00. Un momento importante per tutto l’indotto che incide nella zona circostante le gare, con alberghi pieni e zone di mare verso il tutto esaurito.

RISULTATI DELLE GARE KITE FOIL WORLD SERIES 21 LUGLIO:

1°classificato categoria maschile: Denis Taradin (CYP)

2°classificato categoria maschile: Tony Vodisek (SLO)

3°classificato categoria maschile: Axel Mazella (FRA)

1°classificata categoria femminile: Poema Newland (FRA)

2°classificata categoria femminile: Daniela Moroz (USA)

3°classificata categoria femminile: Ellie Aldridge (GBR)

RISULTATI DELLE GARE A’S YOUTH FOIL EUROPEAN CHAMPIONSHIP 21 LUGLIO:

1°classificato: Gian Andrea Stragiotti (SUI)

2°classificato: Jan Koszowski (POL)

3°classificato: Giuseppe Paolillo (ITA)

La manifestazione, lo ricordiamo, è promossa da WorldSailing (Federazione internazionale Vela), IKA (International KiteboardingAssociation), FIV (Federazione Italiana Vela), CKWI (Classe Kiteboarding eWingsport Italia), con l’organizzazione del circolo velico Hang Loose Beach eil Patrocinio del Comune di Gizzeria. Partner dell’evento è la Porsche con glispettacolari e attesi test drive per curiosi e visitatori. Appuntamento a Gizzeria!