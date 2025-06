Giornate Europee dell’Archeologia, nel Museo Nazionale di Mileto la due giorni incentrata sui preziosi reperti emersi nell’ultima campagna di scavo

Il Museo nazionale di Mileto è tra i protagonisti dell’annuale edizione delle Giornate europee dell’Archeologia (13-15

giungo). Nell’occasione la realtà afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Calabria proporrà l’evento “Archeologia a

Mileto: dal Parco al Museo”, incentrato sulla recente campagna di scavo che nell’antico abitato ha fatto emergere interessanti

reperti.

La direttrice del Museo, Maria Maddalena Sica, spiega i motivi che l’hanno spinta alla promozione di questa

importante iniziativa: «L’obiettivo delle giornate è di presentare le novità in campo archeologico e sensibilizzare i cittadini

sull’importanza della ricerca. Si presenterà una selezione dei materiali emersi durante la campagna di scavi offerta come

anticipazione di quelli che saranno altri appuntamenti con la ricerca, lo studio e le scoperte del territorio. Le azioni messe in

campo in queste giornate dal Museo in collaborazione con la Soprintendenza Abap, il Comune di Mileto e l’Università di Siena,

nonché il supporto delle associazioni e dei cittadini, rappresentano un momento fondamentale di cooperazione tra gli enti

finalizzato alla ricerca, alla conoscenza e di conseguenza alla promozione e valorizzazione del territorio».

La manifestazione prevede due giorni di appuntamenti: sabato 14 giugno e domenica 15 giugno.

Sabato, dopo i saluti del direttore DrMn Fabrizio Sudano e del sindaco Salvatore Fortunato Giordano seguirà una

panoramica sulle indagini a cura della Soprintendenza: gli archeologi Michele Mazza, oggi direttore del Museo di Vibo Valentia,

e il nuovo funzionario del territorio Francesco Parrotta introdurranno i lavori di Cristiana La Serra e Fabio Lico, funzionari

archeologi della DrMn che hanno seguito le attività di scavo insieme all’equipe dell’Università di Siena, diretta dal professore

Carlo Citter. Seguiranno la visita guidata alla mostra, allestita per l’occasione nel museo con alcuni reperti emersi di recente, e il

trasferimento in navetta al Parco archeologico medievale di Mileto antica, nel luogo in cui si è svolta l’ultima attività di ricerca.

“Archeologia a Mileto: dal Parco al Museo” proseguirà domenica 15 con delle visite guidate, programmate alle 9 e alle

11 nell’area che ospita i ruderi dell’abbazia normanna, a cura delle associazioni Pro Loco e Accademia Milesia. Nella stessa

giornata il Museo osserverà un’apertura straordinaria dalle 17 alle 20. Anche in questo caso, dopo l’introduzione della

direttrice Sica e della studiosa dell’Università di Siena Sara Pistolesi, previsti la visita guidata alla mostra e il successivo

trasferimento nei luoghi della campagna di scavo.

La partecipazione alle Giornate europee dell’Archeologia è gratuita