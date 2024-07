Al via “Profumi del Sud”, la prima edizione del Festival delle arti nel suggestivo Castello Murat di Pizzo

Al via la prima edizione del Festival delle arti “Profumi del Sud” nelle sere del 7-8-9 Agosto nella suggestiva location del Castello Murat di Pizzo. Tema del festival il Tatto, il Gusto e la Vista, tre esperienze sensoriali in tre serate ricche di ospiti all’insegna dell’arte, della musica, della cultura e del buon cibo.

Per gli amanti della Pittura si terrà una mostra con ben 14 opere a cura di 7 artisti quali Marianna Nadile, Tonio Fortebraccio, Vera Console, Francesco Naccari, Egi Stella, Carmelita Caruso, Veronica Guitti.

Non mancheranno, di certo, i versi di due Poetesse a far sognare nelle romantiche ore del tramonto Napitino, Teresa Marino con il suo libro “Davanti al Mare” e Anna Callipo che, per l’occasione, terrà la prima presentazione della sua nuova raccolta in versi “A Piedi Nudi” edita da Libritalia edizioni. L’evento sarà moderato da Adriano Bevilacqua e a dialogare con l’autrice Ciro Cianni, curatore del libro, scrittore e critico d’arte. “A Piedi Nudi” sarà accompagnato dal suono armonioso e sognante degli Archi e da una mostra fotografica in chiave poetica e disascalica “Racconti di un’Anima scalza” a cura del Ph Marco Gigliotti con la collaborazione della make-up artist Agata Mirabelli

Una serata che intratterrà gli spettatori trasportandoli nel magico mondo della danza, con esibizioni curate dalle due scuole di ballo dirette dalla Maestra Meris Malerba e dalla Ballerina Melania Cittadino.

Per gli amanti della Narrativa e del buon cibo la sera dell’8 agosto potranno essere catapultati in un viaggio meraviglioso dentro un romanzo decisamente intrigante il cui titolo “Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni” di Arianna Mortelliti, porta inevitabilmente verso percorsi enogastronomici tutti da scoprire.

Dulcis in fundo non potrebbe mancare un Cortometraggio che racconta Pizzo quale, già tante volte declamata, città dell’Amore e la Musica. Si spazierà, infatti, dal folklore caloroso e coinvolgente di Organetto e Tamburello che allieteranno la serata delle degustazioni, all’avvolgente e delicata musica più contemporanea di voci calde e inebrianti nella serata di chiusura del 9.

Tutto questo perché il sud è molto più che una semplice Area Geografica, il sud è uno STATO D’ANIMO, VITA, COLORI, PROFUMI ed ESSENZE.

Evento patrocinato dal Comune di Pizzo, con la collaborazione di TONNO Sardanelli e Hotel Marinella. Associazione socio culturale “Club della Poesia”, presidente Andrea Fabiani, Direzione Artistica Ciro Cianni e Anna Callipo.