A Tropea consegnato nuovo plesso alle primarie, il sindaco Macrì: “Realizzato sogno atteso da decenni”

Con la consegna di questo nuovo edificio si conclude un percorso di riqualificazione dell’edilizia scolastica nella nostra Città che nel 2007 abbiamo ereditato in condizioni di grave fatiscenza. Quest’ultimo importante investimento garantisce da oggi alle allieve ed agli allievi spazi sicuri e adeguati alle esigenze di una moderna offerta formativa ed un ambiente di apprendimento più accogliente e stimolante. Abbiamo realizzato un sogno a lungo atteso dalla nostra comunità scolastica. Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore risultato che assieme ad altri rappresenta un importante passo avanti per la Scuola a Tropea.

È quanto ha dichiarato il Sindaco Giovanni Macrì consegnando ufficialmente le nuove strutture del secondo plesso delle Scuole Primarie di Via Coniugi Crigna, completamente ristrutturati e riqualificati. Alla cerimonia di inaugurazione svoltasi stamani (lunedì 8 gennaio), insieme al Primo Cittadino, sono intervenuti anche l’assessore Greta Trecate ed il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Tropea, Francesco Fiumara, docenti, alunni e genitori.

Realizzato con un investimento complessivo di circa 1,4 milioni di euro, l’intervento ha riguardato l’adeguamento sismico e strutturale dell’edificio risalente agli anni ’70 e nel 2007 dichiarato inagibile. L’immobile è stato completamente riqualificato, con la realizzazione di nuove aule, laboratori, servizi igienici e spazi comuni.

Dopo quasi due decenni di disagi – ha continuato il Sindaco – studentesse e studenti avranno finalmente a disposizione ambienti studiati appositamente per una formazione all’avanguardia. Il nuovo plesso non solo risponde, infatti, alle normative in materia di sicurezza sismica e strutturale ma è anche progettato per offrire –ha concluso Macrì – un’esperienza educativa completa e contemporanea.

Ritorniamo finalmente – ha detto il dirigente scolastico Francesco Fiumara – alla nostra terra promessa: il secondo padiglione della Scuola Primaria Giovanni Paolo II di Via Coniugi Crigna, cuore pulsante dell’augusta tradizione del tempo pieno tropeano, simbolo della restaurazione dell’antico splendore. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno mantenuto la loro promessa.

Quella di oggi – ha continuato – è una data storica e memorabile in cui celebriamo come comunità scolastica la nostra Epifania laica. Se lo scorso 6 gennaio, è stata l’Epifania del Bambino per eccellenza, è bene ricordare che tutti i bambini sono un segno di vita, di speranza, un segno diagnostico dello stato di salute di una comunità. Quando i nostri bambini sono accolti in spazi idonei, garantiti nei loro ambienti di apprendimento, la società migliora e – ha concluso Fiumara – il mondo è più umano.

Il nuovo traguardo raggiunto dall’Esecutivo va ad aggiungersi sia ai precedenti interventi che hanno già coinvolto il terzo padiglione della scuola primaria, consegnato ed operativo da due anni, sia alle importanti azioni di adeguamento sismico e strutturale, alcune attualmente in corso, effettuate presso la scuola secondaria. È, infine, in via di definizione il quadro dei lavori che, di concerto con l’INAIL, andranno a coinvolgere anche il primo plesso di via Coniugi Crigna. Si tratta, anche in questo caso, di un intervento molto significativo, di circa 9 milioni di euro e che cambierà il volto urbanistico dell’intera area, offrendo ancora una volta alla comunità scolastica ed alla città spazi ultra moderni ove crescere e formarsi.