“C’è ancora tempo per te” di Teresa Pugliese, incanta il pubblico presso la sala CEV di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia

Le sale del Cev, che ha sede nel meraviglioso scenario di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia, hanno ospitato la prima presentazione del romanzo di Teresa Pugliese “C’è ancora tempo per te” edito da Libritalia e già presentato alla Fiera Internazionale della Piccola e Media Editoria “Più libri, più liberi” di Roma. A introdurre la padrona di casa Maria Limardo, sindaco della città di Vibo Valentia, moderatrice della serata la giornalista Rosita Mercatante, che insieme a Enrico Buonanno e Simona Toma, editore e direttore editoriale della stessa casa editrice, e a Cristina Vallin, psicologa e psicoterapeuta, hanno accompagnato l’autrice in un viaggio emozionante attraverso il mondo interiore, le emozioni e le tante sfumature di vita contenute nel libro. Il volume, nel quale viene sottolineata l’importanza della psicoterapia e del benessere mentale della persona, e che invita alla riflessione su importanti e delicati argomenti quali: l’omosessualità, la depressione, l’ansia sociale, i disturbi alimentari, ma anche semplicemente quelle che sono le quotidiane e normali difficoltà che tutti nella vita possono affrontare, ha saputo catturare l’amozione del pubblico presente in sala, attento, incuriosito ed entusiasmato. La serata è stata testimonianza e momento di discussione su quanto accade nella società di oggi, nel mondo dei giovani soprattutto, figli di quel male di vivere che imperversa sempre più e momento di riflessione su quanto fidarsi ed affidarsi agli altri ma soprattutto agli esperti possa essere soluzione e libertà.