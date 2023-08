Torna Capistranarte, l’appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Martino che quest’anno godrà dell’appoggio del GAL Terre Vibonesi. L’iniziativa che si svolgerà nella serata di oggi sulla via Roma è giunta alla seconda edizione. Dopo il successo dello scorso, nel quale è stato registrato il sold out, l’amministrazione comunale ha voluto riproporre l’evento con l’obiettivo di incrementare il numero dei partecipanti e soprattutto degli espositori. Per questo sono stati invitati nuovi imprenditori che operano nel campo dei prodotti tipici ricadenti in tutto il intero territorio vibonese, ricevendo, così, anche il patrocinio del GAL Terre Vibonesi. La fiera sarà allietata dal concerto di musica Folk del gruppo “Antigua”, che animerà la serata di festa.<<Questo sarà una seconda edizione – hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale – per valorizzare il territorio comunale e dei paesi limitrofi, con l’Angitolano soprattutto ricco di prodotti che messi insieme potrebbero garantire una maggiore fiorente economia. Pubblicizzando questi prodotti nel periodo di massima affluenza turistica farà si che saranno conosciuti, almeno tra le comunità locali. Lo scorso anno è stato un vero e proprio successo di pubblico, ci auguriamo di ripeterlo anche quest’anno>>.