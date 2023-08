“Bloom” di Beatrice Lipari in mostra a Villa Paola

L’arte fiorisce nella splendida cornice di Villa Paola.

L’ex convento del ‘500 ospiterà “Bloom”, la personale di Beatrice Lipari, avvocato con la passione per l’arte, dall’11 al 13 agosto. Le opere saranno esposte tra i colori e i profumi di un giardino mediterraneo che si affaccia sulla Costa degli Dei, nello storico chiostro della dimora e delle terrazze panoramiche, tra le meraviglie e gli scorci di Tropea.

I visitatori potranno immergersi tra le sfumature calde e decise dei quadri, vivere un’emozione, godere della bellezza e dell’autenticità del posto. “Ogni opera è una strada da percorrere, da vivere, un’esperienza da raccontare come di ritorno da un viaggio” spiega Beatrice Lipari, puntando l’attenzione sull’importanza della scoperta personale, della valorizzazione, dell’unicità, uscendo dalla omologazione comoda. L’arte come importante strumento per prestare attenzione ai dettagli, per andare oltre la superficie e riconoscere il potenziale racchiuso in ciascuno.

Nella giornata di sabato, alle ore 19:00, nel momento centrale dell’evento, saranno presenti Anton Giulio Grande, Presidente del Calabria Film Commission, e il Sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che visiteranno gli spazi espositivi accompagnati nel percorso da Beatrice Lipari e dalla direttrice della boutique hotel di charme, Deborah Muzzupappa.