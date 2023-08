Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Stefanaconi

È stata proclamata la vincitrice della dodicesima tappa di Miss Italia Calabria: Miss città di Stefanaconi è Kristal Berlingieri.

La fascia di Miss Rocchetta Bellezza è stata consegnata alla seconda classificata Carla Guarrera. La fascia di Miss Framesi è andata alla terza classificata Anna Maria Andronache. La quarta classificata è Daniela Tedesco, la quinta classificata è Serena Verterame, la sesta classificata è Elisa Suppa.

Il pubblico è stato catturato dalla bellezza naturale della località di Stefanaconi, un incantevole Comune situato a ridosso di Vibo Valentia. Nelle vicinanze di Stefanaconi, si trovano diverse meraviglie storiche e culturali. Tra queste, spiccano la suggestiva chiesa dell’Assunta, edificata verso la fine del XIX secolo, e la pittoresca chiesa di Santa Maria, risalente alla fine del XVIII secolo. Entrambe rappresentano autentici gioielli architettonici che testimoniano la ricca storia del luogo. Nel centro storico, è possibile incantarsi davanti a maestosi palazzi nobiliari che narrano di un’epoca di splendore e prestigio. Ogni edificio ha una storia unica da raccontare, aggiungendo fascino e mistero al panorama culturale della zona. Non lontano da Stefanaconi, si trovano i resti dell’antica Motta San Demetrio.

Il Comune di Stefanaconi ha fatto da cornice alle selezioni del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. Gli spettatori hanno sostenuto con entusiasmo le aspiranti miss creando un clima particolarmente accogliente.

Miss Italia Calabria ha preso vita grazie all’impegno instancabile di Linda Suriano, esclusivista regionale e titolare della Carli Fashion Agency. L’obiettivo principale di questa kermesse è quello di mettere in risalto il talento delle aspiranti miss e degli ospiti che aggiungono un tocco di spettacolarità ad ogni evento e di valorizzare con orgoglio le tradizioni e i dialetti delle splendide località che ospitano le selezioni. L’intento è diffondere la bellezza e la ricchezza culturale e paesaggistica della nostra meravigliosa Regione.

Ogni serata di questa stagione ricca di emozioni consente al pubblico di rivivere la straordinaria storia di Miss Italia, dalla sua prima edizione nel 1939 fino ai giorni odierni, attraverso coinvolgenti sketch. Sul palco, le allieve del corso teatrale della Carli Fashion Academy, guidate da Francesca Marchese, si sono esibite in performance avvincenti, interpretando i testi scritti da Carola Cesario. Ad impreziosire lo spettacolo, le raffinate coreografie del corpo di ballo, curate da Lia Molinaro. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’impeccabile direzione artistica di Linda Suriano.

La serata è stata magistralmente presentata da Andrea De Iacovo, il cui carisma ha catturato l’attenzione dei presenti. L’evento è stato impreziosito dall’esibizione canora di Karolis, che ha regalato al pubblico un momento musicale coinvolgente.

A proclamare la vincitrice della dodicesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Anthony Lo Bianco (presidente associazione Valencia, consigliere comunale di Vibo Valentia), Caterina Consoli (associazione Vibo in rosa), Vincenzo Primerano (giornalista de Il Quotidiano del Sud), Esmeralda Bartolotta (servizio civile del Comune di Stefanaconi), Giusy Cicciò (imprenditrice), Letitia Maldonado (modella), Elvira Raniti (presidente associazione Gis), Maria Teresa Raffaele, Saverio Albanese (giornalista), Antonio Pugliatti (in rappresentanza di Framesi).

Miss città di Stefanaconi ha confessato di essere: «Molto emozionata. Non mi aspettavo di vincere questa sera. Nonostante sia una persona molto decisa, ho molte insicurezze. Dedico questa vittoria alla mia mamma che mi ha sempre sostenuta sebbene tanti pareri esterni mi abbiano fatto notare dei difetti fisici. Come ho detto in tante tappe, ciò che voglio portare avanti non è tanto l’aspetto fisico ma le mie passioni: la danza e il teatro. Miss Italia è un’esperienza di crescita. Ho conosciuto tante persone meravigliose. Non so cosa mi porterà il futuro, ma lo scopriremo vivendo».

Il sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, ha sottolineato che: «Questo Comune ospita da più anni questa kermesse perché vogliamo narrare la bellezza su questo territorio. La bellezza si racconta con questo concorso e tutte le iniziative che la mia amministrazione sta portando avanti. Auguro alle aspiranti miss di vivere questo concorso in maniera naturale e possano farne tesoro per le loro aspettative professionali e di vita».

Linda Suriano, esclusivista di Miss Italia Calabria, ha evidenziato che: «Ogni passo intrapreso nella realizzazione di questo progetto è reso possibile grazie al supporto incondizionato delle ragazze e delle loro famiglie, del nostro incredibile staff, della comunità, delle istituzioni locali e di tutti coloro che credono nella nostra mission. La visione condivisa è quella di creare una Calabria ancora più dinamica, tramite un concorso che va oltre la pura competizione, trasformandosi in un viaggio di crescita personale e di scoperta delle proprie radici. È un momento magico in cui l’orgoglio per la propria terra e la bellezza interiore brillano con intensità».