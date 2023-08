Musica, sagre, intrattenimento per bambini e famiglie: ecco il cartellone dell’Agosto Vibonese

Tantissimi eventi, intrattenimento per i bambini e divertimento per giovani e adulti, tra musica, food, danza, giochi, esibizioni, sagre e concerti. Sono gli ingredienti dell’Agosto Vibonese, un cartellone di iniziative per ogni gusto, che copre tutte le frazioni e si pone l’obiettivo di allietare le serate dei vibonesi, dei turisti e dei tanti emigrati che fanno ritorno alla terra natia in particolare nel mese più “caldo” dell’anno.

“Seppur con poche risorse, neanche lontanamente paragonabili a quelle dello scorso anno – afferma il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo – siamo riusciti ad allestire un calendario ricco e variegato, per fare in modo di riscontrare i gusti di tutti, con almeno una giornata dedicata ai bambini in tutte le frazioni”.

“Con il finanziamento della Legge regionale 13, una compartecipazione del Comune e i proventi residui della tassa di soggiorno – spiegano l’assessore alle Attività produttive Carmen Corrado ed il consigliere delegato al Turismo e Spettacolo Antonio Schiavello -, e grazie alla fondamentale collaborazione delle associazioni del territorio, abbiamo fatto in modo che ci fosse spazio per tutti e che le serate rispondessero alla voglia di svago della cittadinanza. Nel nostro cartellone sono inoltre presenti eventi, come il concerto dei The Kolors, organizzato in questo caso dal comitato festa di Vena Superiore, al quale il Comune si è affiancato nell’ottica di una sinergia che non può che portare benefici all’intero territorio”.

È solo rimandato, invece, l’appuntamento con Vicoli diVini. L’edizione 2023 si svolgerà nell’inedita versione invernale. “Siamo pronti a cogliere questa nuova sfida – affermano dall’amministrazione – perché da entrambe le parti non è mai venuta meno la volontà di realizzare un evento che riteniamo altamente qualificante per tutta la nostra città. Purtroppo i tempi si sono dilatati e le cantine non sarebbero state disponibili tra agosto e settembre per via delle vendemmie, quindi siamo pronti a questa innovativa formula invernale, come prospettatoci dalla stessa associazione organizzatrice”.