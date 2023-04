Tropea promossa nel mondo con il food network “Panino Perfetto”, con il Sindaco da giurato e cicerone: 27, 28 e 29 aprile le riprese in Piazza Cannone

Dopo 4 Hotel di Bruno Barbieri, il documentario Searching for Italy con Stanley Tucci per CNN e la puntata record di Masterchef con gli chef stellati Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, il Principato di Tropea entrerà nelle case degli italiani, nel mondo, attraverso un nuovo format TV: il Panino Perfetto, serie on the road di otto puntate con Sofia Plescia e Vittorio Gucci che andrà in onda nelle prossime settimane su Food Network e, successivamente, resa disponibile sui siti del gruppo Warner Bros Discovery, sulla piattaforma Discovery Plus e su Amazon Prime Video.

Filiere a Km zero, turismo, gastronomia e ricettività. Sono, queste, le coordinate del programma.

Sarà lo stesso Sindaco Giovanni Macrì ad accompagnare la troupe e il cast nelle riprese che avranno luogo nelle giornate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 aprile.

Protagonisti di Panino Perfetto sono padre e figlia, Vittorio Gucci, il musical chef e Sofia Plescia, modella e aspirante attrice; lui rock, più orientato alla tradizione; lei chic dai gusti più gourmet.

Sofia guiderà i giudici nella valutazione del panino preparato da Vittorio nella sua cooking station con gli ingredienti del paniere agroalimentare locale.