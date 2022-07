“Miss Mondo Calabria” fa tappa a Nicotera (VV)

“Scelta la Città di Nicotera (VV) – comunica Andrea Cogliandro in una nota – per ospitare la Selezione Ufficiale per la Regione Calabria del concorso più antico e prestigioso al mondo di ‘MISS MONDO‘ che farà tappa giorno 4 Agosto con inizio dell’evento alle ore 21.30.

Scelto il bellissimo viale castello per ospitare le tante aspiranti Miss, una location da urlo voluta dall’amministrazione comunale in sinergia con l’organizzazione, dal Sindaco Giuseppe Marasco e soprattutto dall’assessore al Turismo Roberto Massara.

Dopo la vittoria nella precedente selezione della miss Nicoletta Ventrice, – prosegue la nota – altre bellezze si contenderanno il titolo per accedere direttamente alla Finale Regionale 2023 del concorso di bellezza gestito in maniera impeccabile e trasparente dalla nota agenzia di eventi e spettacoli ‘andreacogliandroeventi’.

Tutto pronto quindi per giorno 4 Agosto, dove l’arte e la moda saranno i protagonisti della serata.

Tanti ospiti, fra cui la Miss Mondo Calabria 2022.

Volevo ringraziare l’amministrazione comunale di Nicotera che ci ha voluto, – conclude Cogliandro – un ringraziamento particolare al Sindaco e all’assessore al Turismo Roberto Massara, persona fantastica che ci mette anima e cuore per il bene della Città con tantissime iniziative –commenta il patron Regionale ‘Andrea Cogliandro‘ – dell’agenzia di eventi e spettacoli ‘Andrea Cogliandro Eventi‘- inoltre- invito sempre le aspiranti miss che volessero mettersi in gioco in uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi al mondo a fare l’iscrizione gratuita sul sito www.missmondo.it