L’ associazione ReggioCresce Commissione Politiche di genere e p.o. organizza il Salotto Salute Donna, presso la Terrazza dell’hotel Torrione di Reggio Calabria, venerdì 20 Marzo 2026, alle ore 16.30

Il salotto dal titolo “L’osteoporosi dalla menopausa in poi…cura e rimedi”, è organizzato in modo da poter fornire agli ospiti presenti in sala, un contatto diretto con le relatrici donne medico che si alterneranno nella spiegazione dei diversi aspetti che riguardano l’osteoporosi dal punto di vista scientifico, e le eventuali cure o rimedi per affrontare con serenità tale periodo della vita delle donne.

Aprirà i lavori la professoressa Franca Brandolino Foti referente commissione p.o.

Seguiranno gli interventi delle donne medico

Maria Grazia Richichi geriatra e Artemisia di Pace fisiatra , della biologa naturopata dottoressa Teresa Branca a cui seguirà la testimonianza della Professoressa Grazia Barillà, chiuderà i lavori la dottoressa Rosi Perrone Presidente ReggioCresce.

L’ informazione e la prevenzione sono strumenti amici delle donne, in questo e non solo in questo, campo e l’associazione ReggioCresce nella propria mission annovera anche questa specificità di supporto al nostro territorio reggino .