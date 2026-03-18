Al Museo Archeologico di Reggio Calabria “L’universi in fiore: immagini di bellezza cosmica” con il Planetario Pythagoras della Città Metropolitana

Giovedì 19 marzo alle ore 16:00, presso la Sala del Terrazzo del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Professoressa Sandra Savaglio, astrofisica di riconosciuto prestigio internazionale, terrà una conferenza dal titolo “L’universo in fiore: immagini di bellezza cosmica”.

Il titolo dell’incontro richiama simbolicamente l’imminente arrivo della primavera astronomica, suggerendo un parallelo suggestivo tra il rifiorire della natura e le straordinarie “fioriture” del cosmo: nebulose, galassie e strutture celesti che, per forme e colori, evocano immagini di sorprendente bellezza.

Un viaggio che intreccia scienza e meraviglia, capace di rendere accessibili anche i temi più complessi dell’astrofisica.

La conferenza sarà preceduta dai saluti istituzionali del Direttore del Museo, dott. Fabrizio Sudano, che si ringrazia per la disponibilità e la preziosa collaborazione con il Planetario Metropolitano Pythagoras a testimonianza di una sinergia volta alla promozione della cultura scientifica sul territorio.

Durante l’incontro, la Professoressa Savaglio farà inoltre riferimento al contributo fondamentale dei telescopi spaziali, strumenti che negli ultimi decenni hanno rivoluzionato la nostra visione dell’universo, permettendo di catturare immagini di straordinaria nitidezza e valore scientifico.

L’evento si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione della cultura scientifica sul territorio, in cui il Planetario Pythagoras si distingue da anni come realtà pionieristica nella didattica e nella divulgazione astronomica di qualità, punto di riferimento per scuole, studenti e appassionati.