Reggio Calabria: domani il trekking urbano di Onda Orange attraverserà la città

Si terrà domenica 7 dicembre, a partire dalle 9.30, il trekking urbano “Passi nella Storia” organizzato da Onda Orange nel cuore di Reggio Calabria.

Il percorso mira a far riscoprire con una narrazione diversa il patrimonio storico e culturale della città ma punta anche ad evidenziare le straordinarie opportunità in chiave turistica dei luoghi spesso dati per scontati dalla stessa comunità reggina.

Il raduno dei partecipanti sarà nella centralissima Piazza Orange e il percorso si snoderà tra il castello, la cattedrale, gli scavi archeologici di piazza Garibaldi, le terme e le mura sul lungomare Falcomatà, l’area del Castel Novo, la tomba di epoca ellenistica nei pressi di piazza Indipendenza e il parco archeologico Griso-Laboccetta. L’ultima tappa sarà nel salto di quota di via Possidonea che permetterà ai partecipanti di seguire l’andamento e l’evoluzione della città antica prima che il percorso trovi la sua conclusione con il rientro a piazza Orange.

Il racconto sarà affidato a Saverio Autellitano e a Domenico Guarna che si avvicenderanno nella narrazione dei luoghi e delle tante curiosità che arricchiscono la storia plurimillenaria della città dello Stretto.

Al termine dell’itinerario, per chi vorrà, con l’acquisto di un ticket sarà possibile degustare le specialità di Morò Mou e Attimo Bistrot.