“Dialoghi con l’arte”: Alfredo Pirri al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ospitato con grande partecipazione l’incontro dedicato ad Alfredo Pirri, nell’ambito del progetto formativo “Dialoghi con l’Arte”, promosso dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e realizzato nel contesto del PNRR Italian Network of Artistic Research, di cui è capofila l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

L’iniziativa, parte di un ciclo di incontri con artisti di fama internazionale, con responsabile scientifico per l’ABA di Reggio la prof. Giuseppina De Marco, si propone di far conoscere al pubblico i processi creativi e le ricerche dell’arte contemporanea, creando un dialogo tra istituzioni culturali, università e comunità. La scelta del Museo come luogo di ospitalità dell’evento ha sottolineato l’importanza di valorizzare il patrimonio storico attraverso l’incontro con la contemporaneità.

Al centro dell’incontro, l’installazione ambientale Piazza (2011) di Pirri, che lo stesso artista ha dichiarato di voler “riassumere in una forma unica tre spazialità, caratteri e capitoli, tre motivi che stanno alla base dell’idea stessa di museo: la Piazza, il Teatro, il Libro”. L’opera, come illustrato da Ettore Rocca, è mimetica rispetto al disegno architettonico, e scompone le pareti della corte e le ricompone utilizzando l’intero spazio. Piazza trasforma così la percezione dello spazio, creando un dialogo armonico tra arte, architettura e fruitore, che diventa parte integrante dell’opera.

Sul valore dell’iniziativa, il Direttore del Museo, Fabrizio Sudano, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di ospitare un progetto che mette in dialogo l’arte contemporanea e le istituzioni culturali, valorizzando la riflessione sullo spazio e sul patrimonio. L’opera Piazza di Alfredo Pirri rappresenta un punto di incontro straordinario tra arte e architettura, capace di arricchire l’esperienza dei nostri visitatori e di consolidare il ruolo del Museo come luogo vivo di ricerca e cultura”.

“La “Piazza” di Alfredo Pirri è metafora mediterranea di accoglienza e si ricollega idealmente e funzionalmente all’iniziale progetto del Museo di Marcello Piacentini, che prevedeva due percorsi esterni sopraelevati verso il mare e il lungomare, per estendere la funzione museale allo spazio urbano, creando un museo aperto alla città mediante una scenografia di luce e colore” ha dichiarato Giuseppina De Marco, Professoressa di Storia dell’Architettura all’Accademia di Belle Arti.

Il lavoro di Alfredo Pirri, noto a livello internazionale fin dagli anni Ottanta per la sua capacità di coniugare pittura, scultura, architettura e installazione, rappresenta un esempio significativo di come l’arte contemporanea possa interagire con spazi storici, generando nuove esperienze di fruizione e riflessione.

“Questo incontro con Alfredi Pirri è una conferma delle opportunità offerte dalla ricerca accademica condotta mediante i progetti nazionali PNRR, che hanno contribuito anche alla nascita dei Dottorati di Ricerca nel settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale”. – Ha dichiarato Pietro Sacchetti, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. “In particolare il progetto Italian Network of Artistic Research sta consentendo di coinvolgere gli studenti dell’Accademia in progetti con artisti di calibro internazionale, mediato anche dal dialogo tra Istituzioni culturali per una didattica “extra moenia”, che genera valore e trasforma ogni attività in esperienza professionale autentica”.

L’incontro ha confermato il ruolo del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria come centro dinamico di promozione culturale, luogo in cui il dialogo tra patrimonio storico e contemporaneità arricchisce la conoscenza, stimola la partecipazione del pubblico e rafforza la presenza del museo nella vita culturale della città e del territorio.