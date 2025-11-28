A Reggio Calabria la presentazione del libro “Giustizia e Umanità” di Bruna Siviglia e Cristina Cortese

Grande attesa per la presentazione del libro “Giustizia e Umanità Nessun destino è segnato per sempre ” scritto da Bruna Siviglia e Cristina Cortese. che si svolgerà Sabato 29 novembre alle ore 17.00 presso la Sala Conferenze di Confindustria Reggio Calabria. Un racconto ricco di immagini, aneddoti a scandire un cammino sociale, culturale e educativo lungo sette anni.

La prefazione del libro, edito dalla Casa Editrice Laruffa, è stata curata dal dr.Ottavio Sferlazza, già procuratore capo della Repubblica di Palmi, mentre le conclusioni sono del giudice dr.Roberto Di Bella. Modera l’evento il giornalista Ansa Giorgio Neri mentre in collegamento on line ci sarà l’attore Alessandro Preziosi, testimonial del progetto. Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere.