A Gerace la presentazione del libro “In là, poesia e arte” (Collana Fabula, Franco Pancallo Editore- Locri) di Romolo Piscioneri

La sala conferenze del Museo Civico “S. Gemelli”- ha ospitato la cerimonia di presentazione- in prima nazionale assoluta- del libro di poesie “In là, poesia e arte” (Collana Fabula, Franco Pancallo Editore- Locri) di Romolo Piscioneri. Un apprezzato sindacalista di Caulonia, quest’ultimo, sempre impegnato nel sociale per difendere e rivendicare i diritti essenziali, soprattutto delle classi più deboli, e per migliorare le condizioni socio-economico-culturali, quelle dei giovani in primis. Piscioneri ha alle spalle la pubblicazione di varie opere. Poesia come “valore di sostegno al benessere di molta gente”; poesia capace di conquistare tutti “fino a diventare in piacevole ed autorevole credo” grazie alla sua capacità di “regalare emozioni e portare oltre- in là- dove tutti possono arrivare, con volontà, dedizione, passione per l’inusuale”., ha più volte sostenuto Piscioneri i cui versi sono stati declamati da Luisa La Colla, un’architetta con passate esperienze teatrali. La serata- condotta dal giornalista Antonio Condò- si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco di Gerace e dell’assessora comunale alla Cultura, Rudi Lizzi e Marisa Larosa. Sono seguiti gli interventi programmati di artisti-autori: Annunziato Tràpani e (con una propria nota inviata in quanto assente per motivi di salute) Stefano Germanò, insieme con Giuseppe Circosta, presidente dell’Associazione Culturale cauloniese “La memoria ritrovata V. Raschellà”. Molto apprezzato l’intervento del poeta vernacolare geracese Fiorenzo Marturano; interessanti gli interventi dal pubblico. Con la manifestazione si è voluto soprattutto rendere omaggio all’editore dell’opera (assente per motivi di salute). Circa 500 titoli prodotti in quasi 50 anni d’attività svolta con professionalità, impegno, sacrifici, amore smisurato per la propria terra, la Locride. Si tratta di Franco Pancallo, geracese, laureato in Giurisprudenza ma da sempre impegnato nel mondo della cultura. Proprio con lo scopo di diffondere cultura istituì una Libreria a Locri, prima, e- poi- ha maturato l’esperienza di editore interessato alla valorizzazione della cultura calabrese. “Terra di meditazione, la Calabria si apre tutta con i suoi bagliori e le sue ombre ai visitatori silenziosi e pensosi della bellezza” scrive Pancallo nella seconda di copertina di tutte le opere pubblicate. L’editore ha sempre detto di essere affascinato “da tutte quelle opere che sanno narrarti il fluire di una cultura che, partendo dalle colonie della Magna Graecia, si snoda per tre millenni, sempre fiera della sua identità, madre di tutte le etnie..”