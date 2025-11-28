Inclusione e dignità: Polistena riflette sul futuro del lavoro

A Polistena si è svolto il convegno “Diritto al lavoro e inclusione sociale: tutele e nuove prospettive”, realizzato grazie alla sinergia e alla partecipazione del Comune, alla presenza del sindaco e della responsabile dell’ATS. Tra i relatori, l’Avv. Filomena Iatì ha approfondito il tema “Il rapporto di lavoro: diritti e doveri”, richiamando i principi costituzionali e le tutele previste per garantire pari dignità a tutti i lavoratori.

È stato ribadito come il lavoro, fondamento della Repubblica secondo l’articolo 1 della Costituzione, imponga il riconoscimento di diritti universali – sicurezza, retribuzione equa, ferie, dignità professionale – e doveri comuni per ogni lavoratore. Le tutele specifiche previste per le persone con disabilità non rappresentano privilegi, ma strumenti che rendono effettiva l’uguaglianza sostanziale. «L’inclusione non è un atto formale, ma un impegno concreto per riconoscere a ogni lavoratore il pieno valore della propria dignità» ha sottolineato la relatrice”.

Significativa la testimonianza di un socio presente al convegno, che ha raccontato di essere diventato cieco a seguito di un incidente sul lavoro: il suo datore di lavoro, valorizzandone le competenze e le risorse residue, ha scelto di formarlo e integrarlo stabilmente nella propria pianta organica, dimostrando come i principi contenuti nelle norme possano trovare concreta realizzazione.

Ad arricchire ulteriormente l’incontro è stata la presenza di Ester, studentessa della prima classe del Liceo “Rechichi”, che ha mostrato come la tecnologia assistiva abbia abbattuto le barriere, permettendole di vivere la scuola alla pari dei suoi compagni.

Il convegno si è concluso con l’invito a proseguire nella costruzione di contesti lavorativi e sociali realmente inclusivi, capaci di trasformare la diversità in una risorsa per l’intera comunità.