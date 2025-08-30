L’1 settembre a Scilla la conferenza “La Cabala e l’Albero della Vita”

Lunedì 1 settembre, alle ore 19, presso il Lido Onda Azzurra di Scilla, si terrà la conferenza “La Cabala e l’Albero della Vita” a cura del prof. Domenico Rosaci. L’evento è organizzato dal Centro Studi Chirone di Reggio Calabria. Il prof. Rosaci, docente presso l’Università di Reggio Calabria, conduce da circa trent’anni ricerche nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, e al tempo stesso ha anche pubblicato numerosi saggi sulla filosofia antica e tradizionale.

In questa conferenza egli approfondirà la tradizione della Cabala Ebraica, i suoi misteri e i suoi simboli, e ne illustrerà la visione del mondo ricca di profondità e significato, che veicola un messaggio di integrazione e di pace sociale estremamente attuale per la società moderna.