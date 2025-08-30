“Viandante non c'è via, la via si fa con l’andare” - Antonio Machado
HomeAgoràAgorà Reggio CalabriaGrande Successo per il Primo Raduno di Organetto, Tamburello, Lira e Zampogna...
AgoràAgorà Reggio Calabria

Grande Successo per il Primo Raduno di Organetto, Tamburello, Lira e Zampogna al Parco della Graziella

Si è svolto ieri sera, 29 agosto, a partire dalle ore 20.30, con straordinario successo, il primo raduno di organetto, tamburello, lira e zampogna al Parco della Graziella di Prumo (Reggio Calabria). Un evento che ha unito tradizione musicale, cultura popolare e il forte senso di comunità, con un’affluenza significativa, in particolare di giovani, testimoniando l’interesse rinnovato per la musica e le tradizioni calabresi.

Promosso dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo-Cannavò, in collaborazione con gli Amici del Parco della Graziella, l’iniziativa ha dato vita a una serata di grande valore culturale e sociale, grazie alla partecipazione di musicisti provenienti da tutta la provincia. L’evento è stato presentato da Pino Calarco, che con la sua energia ha intrattenuto il pubblico, e accompagnato da un’ottima qualità del suono grazie al supporto tecnico di Paolo Logiudice.

L’inaugurazione ufficiale è stata affidata a don Giovanni Gattuso, che ha sottolineato l’importanza di eventi che rafforzano l’identità culturale del territorio. Ha aperto la serata con parole di affetto, ringraziando i presenti, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Un aspetto rilevante di questa iniziativa è la gestione e cura del Parco della Graziella, grazie alla convenzione con il Comune di Reggio Calabria “Adotta il Verde”. I volontari della parrocchia sono quotidianamente impegnati a garantire che questo luogo rimanga un punto di ritrovo sicuro, pulito e fruibile per tutta la comunità, un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e cittadini per la valorizzazione degli spazi verdi pubblici.

Il punto ristoro gestito dagli Amici del Parco ha offerto una prelibatezza gastronomica con panini con salsiccia, patate e peperonata, creando un’atmosfera conviviale che ha arricchito l’esperienza per tutti i partecipanti.

Le iniziative non finiscono qui!

Questa sera, alle ore 20:30, presso il centro ricreativo Cric San Nicola a Cannavò, prosegue la festa con la tradizionale Maccheronata sotto le stelle. Un evento che vedrà la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, che si uniranno alla comunità per una serata all’insegna della convivialità e della buona cucina. Un’occasione unica per proseguire nella celebrazione della cultura e della tradizione calabrese in un contesto che favorisce l’incontro e la socializzazione.

Il successo del raduno di ieri e la continuità delle iniziative dimostrano quanto l’impegno collettivo e la passione per le tradizioni possano produrre eventi che rafforzano il legame tra i cittadini e il territorio. L’entusiasmo dei partecipanti e il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni sono il segno di un rinnovato amore per la nostra storia musicale e culturale.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, con l’auspicio che il raduno di organetto, tamburello, lira e zampogna diventi un appuntamento fisso, capace di arricchire ogni anno la vita culturale della nostra comunità.

Articolo PrecedenteIl Globo Teatro Festival 2025 emoziona con due serate tra canti per la pace e memoria civile
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Festival del sociale: al Parco della Biodiversità di Catanzaro focus sull’arteterapia tra scienza, relazione e creatività

Cosenza: ordinanza della Polizia Municipale per consentire lavori di manutenzione ordinaria su via Cilea e via Berlinguer

Il Globo Teatro Festival 2025 emoziona con due serate tra canti per la pace e memoria civile

Il Pd: “Occhiuto sta utilizzando le tasse dei calabresi per pagare la propria propaganda elettorale!”

Notte di emozioni al Duomo della Serra per il Festival Internazionale della Lirica “Ruggiero Leoncavallo”

L’1 settembre a Scilla la conferenza “La Cabala e l’Albero della Vita”

“Zaino sospeso”: un gesto di solidarietà promosso dal circolo Arci Samarcanda e dal comitato di quartiere R. Campi, Villini Svizzeri e Trabocchetto

Tutto pronto per la XIII edizione di “Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi” a Reggio Calabria dal 4 al 7 settembre

CNDDU: “Nel ricordo del maresciallo Sanginiti, ucciso dalla ‘ndrangheta a Delianuova (RC), un appello all’impegno civile ed educativo”

Rinviato Premio San Francesco di Paola causa maltempo

Un palco di emozioni a Montepaone Lido per il Gruppo Teatro “Vercillo” alla XVII edizione del Premio Internazionale Liber@mente

Cassano, Garofalo (Centro Studi La Pira): “Consiglio amministrazione Casa Serena doveva essere composto da rappresentante Regione”

Sequestrate a Papasidero (CS) due coltivazioni di canapa indiana realizzati in terreni Parco nazionale del fiume Lao

60° anniversario della tragedia di Mattmark, la sindaca Succurro: “San Giovanni in Fiore non dimentica i suoi sette figli caduti al lavoro”

Reggio si appresta ad accogliere il 14° raduno “Fiat 500 Bronzi di Riace”

Indagine o propaganda? Tavernise (M5S): “Il ‘miracolo’ targato Occhiuto, in testa sul candidato Tridico prima ancora della sua candidatura. Società sondaggio ha in corso...

Il commissario metropolitano dell’Udc Occhipinti e il commissario cittadino Ienco: “Subito la riapertura dell’ufficio postale di Marinella. Disagi inaccettabili per 4mila abitanti”

Ferdinando Laghi ufficializza la sua candidatura: correrà nella lista del Presidente Tridico

Master Fip Calabria per allenatori del settore giovanile. Oggi al via al PalaLumaka il secondo modulo con docenti di livello nazionale. Surace: “La crescita...

Sopralluoghi della Provincia in alcune scuole superiori di Lamezia Terme: Gianturco: “Attenzione alla sicurezza e agli spazi per studenti e personale”

La Direzione Sanitaria di Presidio dello Spoke di Corigliano Rossano: “Nessuna carenza di farmaci in Pronto soccorso”

Summit internazionale delle fibre sostenibili a Edimburgo: la Calabria protagonista con l’agronomo Mariano Serratore

Sequestrate due tonnellate di frutta e verdura nel Vibonese

Rilascio passaporti, Lazzaro di Motta San Giovanni guida la classifica degli uffici abilitati

Il Tenente Colonnello Maniglio nuovo comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme

Catanzaro: interruzione idrica in viale De Filippis

Cimitero di Siderno Superiore, al via i lavori di realizzazione di 44 nuovi loculi

A Cardeto l’incontro pubblico “Europa e Sviluppo dei Territori” con la partecipazione dell’europarlamentare Giusi Princi

La Rêverie degli Ulivi, settima edizione: poesia, memoria e musica conquistano Lamezia Terme

Premio nazionale Astrea, il 4 ottobre la consegna dei prestigiosi riconoscimenti

Lamezia, Gianturco: “Orgogliosi del percorso di Turi, Lamezia perde un valido dirigente ma Reggio Calabria guadagna un ottimo servitore dello Stato”

Cosenza-Salernitana. Il sindaco Franz Caruso non sarà della partita: “Dirigenza deve rispetto alla città”

A Vaccarizzo Albanese il Salotto Diffuso si apre al dialogo interculturale

Verso la prima edizione della Gambarie Trial Marathon

Sarà realizzato a Luzzi, nel cuore della Valle del Crati, il parco giochi inclusivo più grande del Sud Italia. Anselmo (Pan Neto): “Accessibilità indipendentemente...

Lamezia Terme, la Giunta approva la variazione del PIAO: via libera alla stabilizzazione dei TIS e nuove procedure per le assunzioni

Gran Galà, una serata da sogno per celebrare l’eccellenza e l’arte di Ruggero Leoncavallo

Una marcia della pace per dire no alle guerre con la forza delle musiche dal mondo: domani sabato 30 agosto è la notte del...

Santa Maria di Catanzaro, CNDDU: “Marciapiede danneggiato e barriere per disabili: la città non può permettersi l’indifferenza”

Stalettì riscopre Corrado Alvaro sceneggiatore: presentato il libro della Cineteca della Calabria “L’avventura del cinematografo”

Dall’Arena dello Stretto il cantautore Michelangelo Giordano presenta “Vento d’Autunno”

Inchiesta “Grecale” su illeciti nei laboratori dell’Università di Catanzaro: chiesto rinvio a giudizio per 27 persone. Udienza preliminare fissata per il 28 novembre

Gallicianò inaugura il mosaico della Madonna Nicopeia e San Gerasimo: un simbolo di fede e rinascita

Dal 2 al 6 settembre al via la 31esima edizione del Festival delle Serre di Cerisano

All’Università Magna Graecia di Catanzaro è tutto pronto per l’avvio del “semestre filtro” dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi...

Minori e sport, siglato a Reggio Calabria decalogo per genitori. Garante Infanzia, CONI, Paralimpici e ASI: “Incoraggiare e non pressare i figli”

Sabato 30 agosto a Cannavò festa comunitaria tra musica, gratitudine e riconoscimenti

Weekend a Casa Berto: 30 e 31 agosto giornalismo, letteratura, musica e sullo sfondo la Costa degli Dei e Stromboli

A Caloveto anche d’estate si promuove cittadinanza e appartenenza: Sindaco ringrazia associazioni per impegno

Prende il via la distribuzione dei kit per la differenziata a Papanice, Apriglianello e nell’area nord della città

Gal “Serre Calabresi”: dalla terra uno strumento di inclusione. A Cardinale si parla di prospettive e opportunità derivanti dall’agricoltura sociale

Carmen e Bolero della Compagnia Almatanz di Luigi Martelletta in scena a Locri e Casignana

Roberto Cernic della Dierre: “Voglia di rivincita, gruppo stupendo. Quest’anno puntiamo al massimo”

Catanzaro: pubblicato l’avviso per usufruire del trasporto scolastico

Intervento della squadra Anas per un veicolo in avaria sulla SS534 “Di Cammarata e degli Stombi” a Cassano allo Jonio (CS)

Pagamenti rapidi nei casinò online: mito o realtà?

Ferisce l’ex moglie a coltellate: arrestato 72enne nel crotonese

Corigliano-Rossano, a Thurio messa in sicurezza l’intersezione tra la SP 253 e la SP 173

Catanzaro, Costa: “Decoro urbano all’anno zero”

Reggio, Sunsetland all’Arena dello Stretto: il 31 agosto la performance di Andrea Damante. Oggi il local Dj Grooze e le percussioni di Dario Zema

Dal poeta Arminio al professore Settis, spunta l’appello di intellettuali e docenti a sostegno di Tridico: “Prestigioso studioso, può essere presidente del riscatto per...

Taurianova (RC), al via la seconda edizione della kermesse “Pagine di Stile”

Reggio, presentata a Palazzo Alvaro la prima edizione per “Il Settembre di Demetra, festival A.I. Par.C. di cultura, identità e rinascita”

Tar Calabria riapre una sala scommesse a Vibo Valentia: “Locale frequentato da malavitosi solo in casi isolati e non ripetuti”

Futsal, Reghion: ecco i match di preparazione al campionato

ANPAS Croce Verde Catanzaro: “Rimossi pneumatici dai fondali di Sellia Marina, informata Capitaneria”

Sanità, Laghi denuncia: “Profonde modiche organizzative in atto aziendale dell’ASP di Cosenza, potere decisionale in mani di pochi”

Bagaladi consegna la cittadinanza onoraria alla senatrice francese Antoinette Trunfio Guhl

Catanzaro, i consiglieri di Azione: “Fogna a cielo aperto nel quartiere Santa Maria, ma nessuno interviene”

Il Treno della Sila in viaggio sul cammino dell’Abate Gioacchino da Fiore

Festival del Teatro del Comune di Montepaone: ecco i premiati

Grandi novità per AMA Calabria, dal premio Art Bonus all’imminente stagione teatrale

ASP di Cosenza, Usb: “12 lavoratori storici esclusi dal servizio CUP”

Oggi a Saracena la Notte bianca dello sport

Il Festival internazionale “Ruggiero Leoncavallo” incanta ancora una volta

Salvatore Pezzano nominato responsabile regionale rugby dello CSAIn Calabria

Regionali, Tridico presenta il simbolo della sua lista: “Ci sono i colori del mare, del sole e del progresso”

Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “I lavoratori della Meridionali Petroli e quindi le loro rispettive famiglie siano tutelate”

Palestina, a Corigliano Rossano la manifestazione “contro il genocidio”

“La Prevenzione non va in Vacanza”: visite oculistiche gratuite alla sede UICI di Reggio Calabria

Bonifica Sin, Mancuso (Lega): “Crotone respira. Ora ispettori ambientali e più tutele per le aree della città”

La pittrice Tropeano Gabriella al San Fili Terra Magarae

Digitalizzazione e pagamenti, il Comune di Vibo ottiene un nuovo finanziamento. Unico ente in Calabria

Poste Italiane: da lunedì in pagamento le pensioni di settembre

“Le Spiagge della Salute” fa tappa a Locri tra prevenzione e divertimento

Marzia Roncacci, giornalista del Tg2, conquista la Calabria con la Discover Italy Foundation. Grande successo a Falerna per la presentazione del suo nuovo libro...

Sospensione attività laboratorio d’analisi di Corigliano Rossano, l’Asp: “Nessun paziente lasciato senza servizio”

Il progetto TUVIRE fa ottimi numeri. Cresce la fiducia verso il servizio offerto dal team di specialisti e finanziato con fondi ministeriali

Uccelli o della Città Sognata al Globo Teatro Festival: tra mito e utopia sul mare di Pellaro

Riecco il Reggio Calabria FilmFest

Intimidazione sindaco di Cinquefrondi, la solidarietà dello Spi Cgil Calabria

Il Circolo Culturale “L’Agorà” presenta il saggio di Enzo Rogolino, “S.A.Pe.V. Sindacato Autonomo Personale Viaggiante Aderente CONFASAL (1985): Dai primi movimenti sindacali del 900...

Il coordinamento provinciale de La Migliore Calabria

Careri (RC): carabinieri sequestrano e distruggono piantagione di canapa indiana

Movimento per la Rinascita Comunista Reggio Calabria: “20 anni con la serpe in seno”

Dierre Basketball, Douglas Marini: “Reggio Calabria è una piazza calda. Non vedo l’ora di cominciare”

Alleanza per Catanzaro: “Fiorita contro il commercio cittadino, caro Capellupo anche il centrosinistra ha bocciato l’amministrazione comunale di Catanzaro”

Il sottosegretario di Stato alla giustizia Del Mastro Delle Vedove in visita a Catanzaro: presente anche il garante regionale Giovanna Russo

Siccità, Ferro: “Proroga stato di emergenza segnale concreto di attenzione per la Calabria”

Fondazione Girolamo Tripodi: “Solidarietà e vicinanza al sindaco di Cinquefrondi Michele Conia”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook