Sabato 30 agosto a Cannavò festa comunitaria tra musica, gratitudine e riconoscimenti

Dopo mesi ricchi di impegno, eventi e iniziative comunitarie, la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò invita tutti i cittadini a una serata speciale all’insegna della gratitudine, della musica e dell’incontro.
Domani sabato 30 aprile 2025 alle ore 20:30, presso il Centro Ricreativo “CRIC” San Nicola a Cannavò, si terrà un evento “maccheronata sotto le stelle” che celebra il cammino condiviso della comunità e il contributo di tanti uomini e donne che, con generosità, arricchiscono la vita pastorale e sociale del nostro territorio.
MUSICA E INTRATTENIMENTO CON “LA TIGRE”
La serata sarà animata dalla travolgente energia di Maria Ripepi, in arte “La Tigre”, cantante amatissima per il suo stile coinvolgente e la sua voce grintosa.
Un concerto che unisce generazioni e accende lo spirito della festa!
UN CAMMINO RICCO DI INIZIATIVE
La serata rappresenta il culmine di un periodo intenso di attività:
dalle giornate di volontariato e solidarietà, ai laboratori con i più giovani, dalle celebrazioni liturgiche condivise ai momenti di formazione, passando per la grande partecipazione al Palio Storico delle Contrade dello scorso luglio, simbolo dell’identità comunitaria.
RICONOSCIMENTI A CHI COSTRUISCE IL BENE
Nel corso dell’evento verranno consegnati attestati di ringraziamento a chi, con spirito di servizio e dedizione, ha contribuito attivamente alla vita comunitaria.
Saranno premiati:
• Tutti i figuranti del Palio Storico delle Contrade
• Il Comando della Polizia Municipale di Reggio Calabria
• Il Comando Stazione dei Carabinieri di Cannavò
• L’Associazione di Protezione Civile “Le Aquile”
• L’ODV Misericordia di Reggio Calabria
• Il gruppo parrocchiale “Uniti si Può”
ENCOMI SPECIALI A OPERATORI PASTORALI E SPONSOR
Un momento toccante sarà dedicato a chi, da anni, lavora nel silenzio per il bene della parrocchia e del territorio.
Saranno consegnati encomi a:
• Antonino Dattola
• Antonino Fortugno
• Giuseppe Romeo
• Annunziato Spinella
• Vincenzo Celestino
• Cristofaro Cuzzola
Un ringraziamento speciale sarà rivolto all’Arch. Angelo Frascati, titolare della ditta TermoCasa SRL, sponsor ufficiale e generoso sostenitore delle attività parrocchiali e della rinascita del territorio.
CON LE ISTITUZIONI AL FIANCO DELLA COMUNITÀ
A testimoniare l’importanza dell’iniziativa e la sinergia tra comunità e istituzioni, interverranno anche rappresentanti del Comune di Reggio Calabria:
• Paolo Brunetti, Vice Sindaco
• Carmelo Romeo, Assessore
• Filippo Burrone, Assessore
• Franco Barreca, Consigliere Comunale
• Filippo Quartuccio, Consigliere Comunale e Metropolitano
La loro presenza rafforza il legame tra le istituzioni e il tessuto sociale che ogni giorno lavora per il bene comune.
IL PENSIERO DEL PARROCO, DON GIOVANNI GATTUSO
«Questa serata è il nostro modo semplice ma sincero di dire grazie. In una società che corre e dimentica, vogliamo fermarci un momento per riconoscere il valore di chi dona tempo, energie, professionalità o anche solo un sorriso. Ogni gesto di servizio è un seme di speranza. In questa festa c’è la nostra gratitudine, ma anche la nostra visione di Chiesa: una Chiesa viva, che riconosce il bene, lo celebra e lo condivide.»