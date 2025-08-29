Sabato 30 agosto a Cannavò festa comunitaria tra musica, gratitudine e riconoscimenti

Dopo mesi ricchi di impegno, eventi e iniziative comunitarie, la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò invita tutti i cittadini a una serata speciale all’insegna della gratitudine, della musica e dell’incontro.

Domani sabato 30 aprile 2025 alle ore 20:30, presso il Centro Ricreativo “CRIC” San Nicola a Cannavò, si terrà un evento “maccheronata sotto le stelle” che celebra il cammino condiviso della comunità e il contributo di tanti uomini e donne che, con generosità, arricchiscono la vita pastorale e sociale del nostro territorio.

MUSICA E INTRATTENIMENTO CON “LA TIGRE”

La serata sarà animata dalla travolgente energia di Maria Ripepi, in arte “La Tigre”, cantante amatissima per il suo stile coinvolgente e la sua voce grintosa.

Un concerto che unisce generazioni e accende lo spirito della festa!

UN CAMMINO RICCO DI INIZIATIVE

La serata rappresenta il culmine di un periodo intenso di attività:

dalle giornate di volontariato e solidarietà, ai laboratori con i più giovani, dalle celebrazioni liturgiche condivise ai momenti di formazione, passando per la grande partecipazione al Palio Storico delle Contrade dello scorso luglio, simbolo dell’identità comunitaria.

RICONOSCIMENTI A CHI COSTRUISCE IL BENE

Nel corso dell’evento verranno consegnati attestati di ringraziamento a chi, con spirito di servizio e dedizione, ha contribuito attivamente alla vita comunitaria.

Saranno premiati:

• Tutti i figuranti del Palio Storico delle Contrade

• Il Comando della Polizia Municipale di Reggio Calabria

• Il Comando Stazione dei Carabinieri di Cannavò

• L’Associazione di Protezione Civile “Le Aquile”

• L’ODV Misericordia di Reggio Calabria

• Il gruppo parrocchiale “Uniti si Può”

ENCOMI SPECIALI A OPERATORI PASTORALI E SPONSOR

Un momento toccante sarà dedicato a chi, da anni, lavora nel silenzio per il bene della parrocchia e del territorio.

Saranno consegnati encomi a:

• Antonino Dattola

• Antonino Fortugno

• Giuseppe Romeo

• Annunziato Spinella

• Vincenzo Celestino

• Cristofaro Cuzzola

Un ringraziamento speciale sarà rivolto all’Arch. Angelo Frascati, titolare della ditta TermoCasa SRL, sponsor ufficiale e generoso sostenitore delle attività parrocchiali e della rinascita del territorio.

CON LE ISTITUZIONI AL FIANCO DELLA COMUNITÀ

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa e la sinergia tra comunità e istituzioni, interverranno anche rappresentanti del Comune di Reggio Calabria:

• Paolo Brunetti, Vice Sindaco

• Carmelo Romeo, Assessore

• Filippo Burrone, Assessore

• Franco Barreca, Consigliere Comunale

• Filippo Quartuccio, Consigliere Comunale e Metropolitano

La loro presenza rafforza il legame tra le istituzioni e il tessuto sociale che ogni giorno lavora per il bene comune.

IL PENSIERO DEL PARROCO, DON GIOVANNI GATTUSO

«Questa serata è il nostro modo semplice ma sincero di dire grazie. In una società che corre e dimentica, vogliamo fermarci un momento per riconoscere il valore di chi dona tempo, energie, professionalità o anche solo un sorriso. Ogni gesto di servizio è un seme di speranza. In questa festa c’è la nostra gratitudine, ma anche la nostra visione di Chiesa: una Chiesa viva, che riconosce il bene, lo celebra e lo condivide.»