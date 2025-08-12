Grande successo per la mostra Strascicu a Siderno

L’esperimento curatoriale presso il Lido MaDa di Siderno si ￨ rivelato vincente. La mostra ha registrato un boom di presenze e un ritorno in termini di partecipazione che ha lasciato tutti senza parole. Il lido MaDa si ￨ trasformato in una art gallery all’aperto, incitando gli osservatori a porsi delle domande sulla relazione uomo ed ecosistema marino. Il giovane imprenditore Dario Cardinale e la storica dell’arte Stefania Fiato, hanno seguito una giusta intuizione: l’apertura all’arte contemporanea in un luogo solitamente deputato allo svago e alla balneazione, la progettazione di un evento che sia culturale in un luogo che solitamente non ha questa finalit￠. L’affascinante contrasto insito in questa pratica curatoriale ￨ emerso durante la serata dell’8 agosto che ha ospitato il vernissage. Il titolo della mostra che trae ispirazione dalla pesca a strascico, individuata come metafora identitaria dei quartieri “sbarre”, in cui sorge il lido MaDa dal 2020, l’uso del vernacolo “Stracicu” indicativo della volont￠ di dialogare con i visitatori attraverso un linguaggio verace, schietto, carnale, ￨ arrivato non solo al popolo del mare ma anche ai numerosi turisti che hanno partecipato alla serata dedicata all’inaugurazione. Ci si augura che interventi cos￬ illuminati vengano sostenuti delle autorit￠ e condivise nei comuni limitrofi, al fine di creare una rete culturale che esca anche fuori degli spazi nati per accogliere l’arte.