Rosarno da domani il via al 75° anniversario dell’incoronazione della Vergine di Patmos

Con grande orgoglio e spirito di comunità, la città di Rosarno si prepara a celebrare il 75° anniversario dell’incoronazione della Vergine di Patmos, patrona e guida spirituale della comunità locale. Un evento che unisce tradizione religiosa, cultura e spettacolo, destinato a coinvolgere cittadini, devoti e visitatori in due serate ricche di emozioni e grandi performance.

Il programma ufficiale prenderà il via martedì 12 agosto alle ore 22:00, quando sul palco allestito in Piazza Duomo si esibiranno gli Zuzodance con un concerto dedicato alla grande musica italiana. La band proporrà un viaggio musicale attraverso i successi immortali che hanno segnato la storia del nostro Paese, rendendo omaggio a icone e melodie che da sempre fanno parte del patrimonio culturale nazionale. Sarà un momento di festa e condivisione, in cui la musica diventa veicolo di identità e appartenenza.

La celebrazione continuerà mercoledì 13 agosto, quando alle 22:00 inizierà il pre-show che scalderà il pubblico in attesa dell’attesissimo concerto del cantautore Enrico Ruggeri. Lo spettacolo, che prenderà il via alle 22:30, promette un viaggio intenso attraverso i successi di uno degli artisti più amati e influenti della scena musicale italiana, capace di emozionare con testi profondi e sonorità coinvolgenti.

Il Sindaco di Rosarno ha voluto sottolineare l’importanza di questa ricorrenza: «Festeggiare i 75 anni dall’incoronazione della Vergine di Patmos significa celebrare la nostra storia, la nostra fede e i valori che ci uniscono come comunità. Questi due giorni di festa rappresentano non solo un momento di preghiera e devozione, ma anche un’opportunità per riscoprire la bellezza della nostra città attraverso la cultura e la musica. Invito tutti i cittadini e gli amici che verranno da fuori a vivere insieme a noi questo appuntamento speciale».

Anche l’Assessore alla Cultura, Pronesti, ha espresso grande entusiasmo per la manifestazione: «Abbiamo lavorato con passione per mettere a punto un programma che fosse degno di un anniversario così importante. Gli artisti di calibro nazionale come gli Zuzodance e Enrico Ruggeri vuole rappresentano un ponte tra tradizione e modernità, fede e divertimento, per coinvolgere tutte le generazioni in una celebrazione collettiva. Saranno due serate indimenticabili, all’insegna della musica di qualità e della condivisione».

Il Comune di Rosarno invita quindi tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi a questa festa, che vuole essere anche un momento di rilancio e valorizzazione del territorio, capace di unire spiritualità, arte e socialità.