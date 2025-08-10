Il 13 agosto la presentazione del libro “Platì. La storia, dagli albori al XVIII secolo”

Dopo l’uscita ufficiale del volume, segnaliamo la prima presentazione pubblica che si terrà, finalmente, a Platì.

Il libro dello storico Francesco Violi, Platì. La storia, dagli albori al XVIII secolo, edito da Città del Sole Edizioni, è disponibile o prenotabile in tutte le librerie italiane e sui principali store online. Il volume è stato anche presentato nell’ultima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, nello stand della Calabria.

L’opera nasce da una lunga e rigorosa ricerca condotta negli archivi civili ed ecclesiastici, arricchita da fonti documentarie, mappe, poesie popolari, testimonianze orali e analisi iconografiche. Unisce al rigore storico una narrazione coinvolgente, capace di restituire la memoria viva di un luogo troppo spesso relegato ai margini.

La prima presentazione pubblica si terrà proprio a Platì:

📅 Mercoledì 13 agosto, ore 18:30

📍 Oratorio Regina Pacis, via Ielasi (angolo via 24 Maggio)

🎤 Con l’autore interverranno Pino Macrì e Rosalba Perri

🤝 In collaborazione con il gruppo “giovani giovanissimi”

Durante la serata sarà possibile acquistare il libro.

Nell’attesa dell’uscita del Volume 2, questo incontro sarà l’occasione per dialogare con l’autore e addentrarsi nella storia di Platì.