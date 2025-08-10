Come da
tradizione ritorna anche quest’anno la “Festa del Turista”, giunta alla XXVII Edizione. La manifestazione, che
si terrà mercoledì 13 agosto, a partire dalle ore 21:30,in Piazza Portosalvo, rappresenta oramai un appuntamento
fisso per la città, che la locale Pro Loco organizza, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, nel
momento clou dell’estate, a ridosso di Ferragosto, quando si regista, non solo a Siderno, ma in tutta la
Locride, la massima presenza di turisti. Il fulcro principale della manifestazione è la consegna dei “Premi
Fedeltà”, che vengono conferiti agli ospiti selezionati, i turisti affezionati, quelli cioè che scelgono da anni la
nostra città come meta delle proprie vacanze, preferendola ad altre località turistiche. La domanda di
partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 12 agosto, compilando l’apposito modulo, fornito dalla sede
operativa della Pro Loco di Siderno, sita in via Lungomare, in orari d’ufficio, oppure tramite e-mail
all’indirizzo info@prolocosiderno.it scaricando il modulo dalla pagina facebook “Pro Loco Siderno APS”. La
serata, presentata da Pino Gagliano, avrà come ospite l’Ida Academy International Dance di Toronto.
Quest’anno la compagnia di ballo italo-canadese, ribattezzata I.D.A. Junior Company Ballet Tour 2025, oltre
alla collaborazione dell’ Hart Dance, potrà contare sul prezioso contributo del ballerino Michael Tempori
dell’Opera di Roma. Ai turisti selezionati verrà consegnata una pergamena e un oggetto artistico decorato a
mano, oltre a un cestino con prodotti tipici locali. La manifestazione ospiterà un’Expo di Arte, Artigianato e
Antiquariato, organizzata in collaborazione con “Rete Artigiani Artisti” della Locride, dove si potrà ammirare
un’ampia varietà di oggetti realizzati a mano, dipinti, prodotti tipici calabresi e tanto altro.
Il 13 agosto a Siderno la “Festa del Turista”
