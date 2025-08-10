Il 13 agosto a Siderno la “Festa del Turista”

Come da

tradizione ritorna anche quest’anno la “Festa del Turista”, giunta alla XXVII Edizione. La manifestazione, che

si terrà mercoledì 13 agosto, a partire dalle ore 21:30,in Piazza Portosalvo, rappresenta oramai un appuntamento

fisso per la città, che la locale Pro Loco organizza, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, nel

momento clou dell’estate, a ridosso di Ferragosto, quando si regista, non solo a Siderno, ma in tutta la

Locride, la massima presenza di turisti. Il fulcro principale della manifestazione è la consegna dei “Premi

Fedeltà”, che vengono conferiti agli ospiti selezionati, i turisti affezionati, quelli cioè che scelgono da anni la

nostra città come meta delle proprie vacanze, preferendola ad altre località turistiche. La domanda di

partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 12 agosto, compilando l’apposito modulo, fornito dalla sede

operativa della Pro Loco di Siderno, sita in via Lungomare, in orari d’ufficio, oppure tramite e-mail

all’indirizzo info@prolocosiderno.it scaricando il modulo dalla pagina facebook “Pro Loco Siderno APS”. La

serata, presentata da Pino Gagliano, avrà come ospite l’Ida Academy International Dance di Toronto.

Quest’anno la compagnia di ballo italo-canadese, ribattezzata I.D.A. Junior Company Ballet Tour 2025, oltre

alla collaborazione dell’ Hart Dance, potrà contare sul prezioso contributo del ballerino Michael Tempori

dell’Opera di Roma. Ai turisti selezionati verrà consegnata una pergamena e un oggetto artistico decorato a

mano, oltre a un cestino con prodotti tipici locali. La manifestazione ospiterà un’Expo di Arte, Artigianato e

Antiquariato, organizzata in collaborazione con “Rete Artigiani Artisti” della Locride, dove si potrà ammirare

un’ampia varietà di oggetti realizzati a mano, dipinti, prodotti tipici calabresi e tanto altro.