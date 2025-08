Comicità e classicità protagoniste al Museo di Reggio Calabria con Gennaro Calabrese e Paola Radici Colace

Nell’ambito della rassegna estiva Museo in Fest 2025, che anima gli spazi del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con eventi culturali, musicali e performativi dal 17 giugno al 30 agosto, si sono svolti due nuovi appuntamenti sulla Terrazza del Museo, entrambi capaci di attrarre e coinvolgere un pubblico eterogeneo, consolidando ancora una volta il ruolo del Museo come centro culturale dinamico e aperto alla cittadinanza.

Il 1° agosto, alle ore 20:30, è stato presentato al pubblico il nuovo biglietto integrato dei Musei Nazionali Calabresi, promosso in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Calabria. Un’iniziativa che propone un unico titolo di accesso a una rete di musei e parchi archeologici della regione, pensata per facilitare la fruizione del patrimonio culturale calabrese e favorire una visione integrata dell’offerta museale.

Nella stessa giornata del 1° agosto hanno preso il via anche le celebrazioni per l’anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. In serata, sulla facciata del Museo, è stata proiettata una nuova grafica che rimarrà visibile fino alla fine di agosto sul prospetto di Palazzo Piacentini, per ricordare il ritrovamento dei Bronzi avvenuto il 16 agosto 1972.

A seguire, alle ore 21:00, la Terrazza ha ospitato lo spettacolo di stand-up comedy di Gennaro Calabrese. Attore, showman, comico e imitatore, Calabrese ha intrattenuto il pubblico con una performance brillante e originale, tra satira, imitazioni e gag inedite. Artista completo e poliedrico, già volto di trasmissioni come Made in Sud e Fake Show su Rai 2, ha saputo coinvolgere gli spettatori in una serata all’insegna dell’ironia e della comicità contemporanea. L’apertura straordinaria del Museo, estesa fino alle ore 24:00, ha arricchito ulteriormente l’esperienza del pubblico, permettendo la visita serale alle collezioni e agli spazi espositivi.

Il giorno successivo, 2 agosto, sempre alle ore 21:00, la terrazza del MArRC ha accolto la conferenza “Dalla Tebe di Sofocle alla Montréal di oggi. Antigone parla ancora”, a cura del CIS Calabria. L’incontro, guidato dalla professoressa Paola Radici Colace, ha proposto una riflessione sul mito di Antigone tra teatro antico e attualità, con il supporto di video proiezioni che hanno arricchito l’esperienza e stimolato il dialogo tra passato e presente. La lettura contemporanea della figura tragica sofoclea ha offerto spunti significativi di confronto su temi universali come la giustizia, la coscienza individuale e il conflitto tra legge e morale, confermando il valore del teatro classico come strumento di analisi del mondo moderno. L’apertura straordinaria del Museo dalle 20:00 alle 23:00 ha accompagnato i visitatori in un viaggio che unisce sapere, bellezza e partecipazione.

Gli eventi del 1° e 2 agosto si inseriscono nel calendario di Museo in Fest 2025, la rassegna estiva promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per valorizzare il patrimonio culturale attraverso un programma ricco e multidisciplinare, che prevede concerti, spettacoli teatrali, incontri, conferenze e attività dedicate anche ai più piccoli.