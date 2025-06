Nasce il Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro

Il Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro, istituito con grande entusiasmo e dedizione, si propone come un faro di cultura e ricerca per promuovere l’opera e il pensiero di uno dei più illustri scrittori del Novecento italiano.

Corrado Alvaro, nato a San Luca (1895-Roma 1956), ha saputo catturare le tradizioni, le contraddizioni e le aspirazioni di un’Italia in evoluzione, dando voce ai territori meno esplorati e celebrati.

Il Centro mira a diventare un punto di riferimento per studiosi e ricercatori. La missione principale è quella di valorizzare in chiave accademica e internazionale il patrimonio culturale lasciato da Alvaro, offrendo accesso a materiali documentari e bibliografici.

Obiettivi principali:

Digitalizzare l’opera di Corrado Alvaro, rendendola accessibile a un pubblico mondiale.

Incentivare studi accademici di caratura internazionale sull’opera dello scrittore e sulle sue influenze nella cultura italiana e internazionale.

Organizzare seminari, conferenze e workshop ― grazie ai soci disseminati nelle università italiane e straniere ― per promuovere la conoscenza della produzione letteraria alvariana e il contesto storico-sociale in cui ha operato.

Stabilire sinergie con università e istituzioni culturali di tutto il mondo.

Corrado Alvaro è stato un maestro nel raccontare la realtà sociale e politica del suo tempo, con particolare attenzione alle difficoltà del Sud Italia. Le sue opere, che spaziano dai romanzi ai reportage giornalistici, da racconti brevi a saggi critici, hanno lasciato un segno indelebile nella letteratura italiana. Attraverso il Centro Internazionale di Studi, si intende perpetuare la memoria e la rilevanza del suo lavoro .

Alvaro è stato un narratore acuto delle condizioni umane, capace di esplorare temi universali come l’alienazione, l’identità e la lotta per la dignità. La sua opera più celebre, Gente in Aspromonte, rimane un manifesto della vita rurale e delle sfide affrontate dalle comunità più isolate. Con la nascita del centro, si vuole dare una risonanza ben maggiore nella comunità scientifica internazionale a queste tematiche, che oggi risuonano ancora molto attuali.

L’apertura del Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro sarà celebrata con una serie di eventi di alto profilo culturale. Tra questi:

Conferenza d’apertura, con la partecipazione di studiosi italiani e internazionali.

Lancio di una raccolta di saggi dedicati a Corrado Alvaro e alla sua influenza sulla letteratura mondiale, da pubblicare sulla prestigiosa rivista «Critica letteraria» e nella collana omonima.

Il Centro nasce unendo le forze di istituzioni accademiche internazionali e fondazioni culturali ed è il frutto di un impegno collettivo volto a valorizzare l’opera alvariana nei contesti internazionali e nella ricorrenza del 70° anniversario della morte, che segna anche la fine dei diritti editoriali. L’obiettivo è quello di creare un network capace di amplificare l’importanza di Corrado Alvaro nel contesto internazionale; e ci si augura che la ricorrenza possa essere celebrata dalla nascita dell’Edizione Nazionale dell’Opera Omnia di Corrado Alvaro, proposta al MIC attraverso un progetto firmato da alcuni dei soci del Centro. Se istituita, sarà la prima dedicata a un autore calabrese nei centocinquanta anni di storia delle Edizioni Nazionali.

La creazione del Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro rappresenta un momento cruciale per la cultura italiana. È una dimostrazione di come il passato possa essere celebrato e reinterpretato per ispirare le generazioni future. Il Centro non è solo un luogo di studio, ma anche un simbolo di speranza e rinascita per una regione che ha dato tanto alla storia e alla letteratura italiana e mondiale.

La Conferenza stampa di presentazione si terrà venerdì 20 giugno 2025 alle ore 11 a Reggio Calabria presso lo Spazio Open di Via Filippini 23 a cura di:

Aldo Maria Morace Presidente Centro Internazionale Studi Corrado Alvaro e dei membri del Consiglio Direttivo: Franco Arcidiaco (Vice presidente), Antonella Cuzzocrea e Tonino Perna.