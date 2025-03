Il progetto della Eurocoop Jungi Mundu scelto dall’UNAR, nell’ambito della XXI Settimana di azione contro il razzismo

Il progetto “Radio Jungi Mundu – Connessioni in rete”, realizzato dalla Eurocoop Jungi Mundu di Camini in collaborazione con Radio Ciroma, è tra i 37 progetti vincitori dell’Avviso pubblico dell’UNAR, rivolto a enti e associazioni impegnati nella lotta contro le discriminazioni e nella promozione della parità di trattamento.

Il progetto ha ricevuto un finanziamento nazionale pubblico dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali nell’ambito delle attività della XXI Settimana di azione contro il razzismo.

“Radio Jungi Mundu” nasce con l’obiettivo di creare una web radio come strumento innovativo per dare voce ai giovani del luogo e ai beneficiari del progetto di accoglienza. Si vuole andare, quindi, oltre la trasmissione radiofonica tradizionale, integrando strumenti multimediali come brevi video e reels sui social media per raggiungere un pubblico più ampio e sensibilizzarlo su tematiche di inclusione e contro tutte le forme di discriminazione.

La radio sarà un mezzo per costruire ponti tra culture diverse, dando spazio a storie di resilienza, talento e convivenza, per promuovere il dialogo interculturale attraverso trasmissioni tematiche e iniziative locali.

Grazie al coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio, il progetto si propone come punto di riferimento per la sensibilizzazione e il confronto sulle diversità culturali e sociali, in particolare tra i più giovani. A sostegno del progetto, nel corso di eventi sul territorio, sarà proiettato anche il cortometraggio “Le regole del gioco”, diretto da Bernardo Migliaccio Spina e realizzato nel 2023 grazie a un altro bando dell’UNAR.

«Questo progetto mira a trasformare le difficoltà di inclusione in un’opportunità di crescita collettiva e dialogo costruttivo. La web radio si propone come spazio di espressione e condivisione, per consolidare il senso di comunità e promuovere una rete di relazioni basata sulla solidarietà, valorizzando così le diversità culturali e combattendo tutte le forme di discriminazione» dichiara il presidente della Eurocoop Jungi Mundu, Rosario Zurzolo.