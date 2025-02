Reggio Calabria, Porto Bolaro celebra 16 anni: grande evento il 23 febbraio con Francesca Tocca e i comici Matranga e Minafò

Il Centro Commerciale Porto Bolaro

celebra il suo 16° anniversario con un evento straordinario che avrà luogo

domenica 23 febbraio, a partire dalle ore 17:00. Un’occasione speciale per

festeggiare questo traguardo con ospiti d’eccezione e un programma ricco di

intrattenimento.

A fare da madrina della serata sarà Francesca Tocca, ballerina professionista

di Amici, che incontrerà i fan e darà il via a una serata indimenticabile. Insieme

a lei, il duo comico Matranga & Minafò, protagonisti di Made in Sud,

porteranno il loro inconfondibile umorismo per una serata di puro divertimento.

Un momento particolarmente atteso della serata sarà il taglio della maxi torta,

simbolo di questa festa speciale. La torta, preparata per l’occasione, verrà offerta

gratuitamente a tutti i presenti per concludere i festeggiamenti in un clima di

allegria e condivisione.

Ma non è tutto: durante l’intero evento, i saldi invernali proseguiranno nei

negozi del centro commerciale, con sconti eccezionali che non si possono

perdere! È l’occasione perfetta per approfittare delle promozioni su una vasta

gamma di prodotti, dalle collezioni moda alle ultime novità tecnologiche,

rendendo questa festa non solo un momento di svago, ma anche un’opportunità

imperdibile per fare acquisti. E per chi vuole concedersi una pausa gustosa,

Burger King vi aspetta con i suoi menu irresistibili: un’occasione perfetta per

gustare un buon pasto prima o dopo l’evento!

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare i canali social e

il sito ufficiale di Porto Bolaro.