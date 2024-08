Marina di Gioiosa Ionica, bilancio molto positivo della Pro Loco per la stagione estiva 2024

“E’ stata un’ estate intensa e molto impegnativa per l’ associazione turistica Pro Loco per Gioiosa Marina. Il successo di tutte le manifestazioni ripaga però l’impegno e il lavoro che è stato fatto con passione” Queste le parole del presidente dell’associazione Dott.ssa Adele Sidoti.

Una stagione che si è aperta a fine luglio con il XV Festival della birra – Calabra food & sound che quest’anno si è svolto in una nuova location, il lato sud del lungomare Cristoforo Colombo, nella zona del rione Marinari. Un evento agroalimentare nato dall’esigenza di promuovere, conoscere e riconoscere le eccellenze culinarie della Calabria. “La manifestazione – sottolinea la Sidoti – è stata la prova tangibile che il nostro territorio custodisce vere ricchezze oltre che un fascino naturale, una realtà di cui essere tutti fieri. In questo contesto è stata data anche l’opportunità alle piccole e medie imprese calabresi di far conoscere i loro prodotti. Tre giornate in cui le aziende hanno mantenuto viva la tradizione presentando prodotti della cultura enogastronomica locale”.

Manifestazione nata dalla collaborazione tra la Proloco e l’ingrosso alimentare Dolceland dei fratelli Albanese, che si è concretizzata in un percorso di oltre un chilometro, ospitando stand di cibo di strada calabrese e un’area lunapark per intrattenere grandi e piccoli. Per tutte e tre le serate sono stati previsti eventi musicali di artisti calabresi e vari intrattenimenti, tra cui Francesco Giannini, la cover band di Rino Gaetano, la musica folkloristica con gli Antigua. Ad animare le serate oltre alla presenza social di Calabria food porn, quella dello speaker Francesco Lombardo, di Giuseppe Garibaldi direttamente dal Grande Fratello e la sorpresa gradita di Nonna Cata. L’evento ha registrato la presenza di migliaia di visitatori che hanno degustato i prodotti tipici della nostra terra oltre ad apprezzare l’allestimento della location, caratterizzato da espressioni tipiche del nostro dialetto e legate alla cultura del cibo.

Successivamente il 10 agosto la Pro loco ha organizzato sempre nel rione Marinari la XXII Sagra del pesce. Come ogni anno i soci della pro loco sono stati impegnati nella pulizia del pesce azzurro (alici e sarde) e nella preparazione dei piatti tipici come l’ ammullicata, le polpette di alici, le alici ripiene, le alici fritte e le sarde arrostite. È stato preparato dallo chef Gaetano, anche un goloso primo piatto a base di pesce spada denominato “boccoli di semola con salsiccia di pesce spada”. Oltre all’ottimo pesce, i tanti visitatori hanno potuto degustare anche il pane casereccio offerto dai panifici della zona (Nido del pane, Santa Barbara, Tordiquinto, Panificio Minici, Nuovo forno, Panificio Martinetti) e dell’ ottimo vino offerto da Cantina “Micu i cola”, Femia vini e Scianca vini. Sponsor ufficiale della sagra è stato “Pesce fresco” di Agostino Adriana. La serata della sagra è stata allietata dal gruppo folkloristico guidato da Maurizio Pulitano’.

Durante l’estate la Pro Loco ha collaborato attivamente anche con alcune associazioni del luogo. Il 13 luglio ha partecipato alla notte bianca dei Giganti organizzata dal comitato Ricominciamo da 100 e dall’11 al 14 agosto è stata presente all’evento “Marina in festa” organizzato dall’ associazione Marinamo.

Infine il 24 agosto grande successo per la seconda edizione del torneo di burraco, che si è svolto sul lungomare Colombo zona boschetto e ha visto la partecipazione di 30 coppie di giocatori provenienti da ogni parte della locride che si sono sfidati in 4 turni, 3 Mitchell e 1 Danese.

La Presidente Adele Sidoti conclude sottolineando che “è stata una stagione intensa ma ricca di soddisfazioni anche grazie al lavoro di squadra svolto dai soci. Un ringraziamento va all’ Amministrazione Comunale, alla La.dos e al Comando della polizia locale per la collaborazione durante le manifestazioni. Marina di Gioiosa Ionica si conferma come una delle località turistiche più attive della Calabria”