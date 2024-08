2a edizione da record per il “Barritteri Food Festival”

La 2a edizione del “Barritteri Food Festival” ha registrato numeri record che sarebbero potuti essere ancora maggiori visto che gli organizzatori già da metà giornata sono stati costretti a comunicare sulla propria pagina facebook che i biglietti erano tutti sold out.

Nonostante la comunicazione, incuranti anche delle condizioni meteo non ideali fino a qualche ora prima dell’evento nella piccola frazione Barritteri sono giunti migliaia di persone, a testimonianza della bontà dell’offerta con cibo di altissima qualità ad un prezzo veramente basso.

Il Barritteri Festival Food ha voluto dare risalto alla qualità ristorativa del luogo rappresentata con delle portate fatte usando prodotti a km 0 propri del territorio, infatti chi ha partecipato all’evento ha potuto degustare un insalata ortolana preparata dal comitato feste fatta con patate pomodori e cipolle del posto, la struncatura fatta dal ristorante “La Collina”, il polpettone di melenzane fatto dal ristorante “Il rifugio del Gusto”, il peperone ripieno fatto dall’agriturismo “Antico Carro”, la parmigiana di melenzane fatta dalla trattoria braceria “La Chianina” e per dolce un amaretto prodotto dal Bar Pasticceria “Artemia”.

Le pietanze sono state tutte condite con l’olio E.V.O. dell’Olearea “La Maddalena” di Simona Leto che ha anche omaggiato gli organizzatori con delle bottiglie di olio E.V.O. impreziosite da pezzi unici di ceramica Seminarese che sono state sorteggiate durante la serata fra coloro che hanno acquistato i biglietti.

La serata è trascorsa piacevolmente con un atmosfera molto serena e festosa, con gli ospiti che comodamente seduti (l’organizzazione ha garantito il posto a sedere a tutti i possessori dei biglietti) hanno potuto ascoltare la musica del gruppo Popul’Aria. In tanti in realtà si sono alzati per ballare e divertirsi al ritmo delle tarantelle calabresi.

La manifestazione, è stata patrocinata da un importante partner quale il Galbatir, impegnato nel promuovere, favorire e sostenere processi di crescita endogena e di miglioramento della qualità della vita delle aree rurali presenti nel territorio di riferimento e dal comune di Seminara.

Il Comitato Feste Barritteri anche quest’anno è pienamente soddisfatto del risultato conseguito, soprattutto per i tanti elogi ricevuti dalle persone presenti, segno che si è riusciti a dare buon cibo e bella accoglienza.

Sulla scorta del risultato il comitato troverà nuovi stimoli per preparare la terza edizione ancora più bella e con altre novità da pertanto appuntamento alla prossima estate con la terza edizione del “Barritteri Food Festival”.