Tre alunni dell’IC “Radice Alighieri” di Catona si qualificano alla fase nazionale dei giochi matematici a Milano

Ancora importanti riconoscimenti per gli alunni della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri”. Infatti nelle semifinali dei “Campionati di giochi matematici” categoria C1, indetti dall’Università Bocconi di Milano, ben tre alunni dell’istituto catonese hanno superato questa importante fase, raggiungendo quella nazionale, che si svolgerà sabato 25 maggio c.a. a Milano presso la Bocconi, negli edifici di via Sarfatti 25 e del “Velodromo” di piazza Sraffa 13. A qualificarsi sono stati gli alunni Francesco Falcone e Francesco Parretta della classe II D e Nicole Caruso della 2 B. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente scolastica, Simona Sapone e dai docenti Lillo Campolo e Vincenza Chirico che hanno seguito gli alunni in questa fantastica avventura.