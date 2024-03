A Reggio Calabria l’iniziativa “Felicità cosa sei”

L’associazione Culturale Melany Art – L’Oasi Creativa, in occasione della Giornata Internazionale della FELICITA’ e la Giornata Mondiale delle Torte, è lieta di annunciare la seconda edizione di “Felicità… cosa sei! In un mondo circondato da varie problematiche, guerre, solitudine, violenze di ogni genere e purtroppo tanto altro … la Felicità esiste? ”Essa che è uno stato emotivo d’animo positivo, una sensazione di soddisfazione e di benessere primario deve essere intesa come attitudine a realizzare le proprie aspirazioni e sviluppare i propri talenti, ed ecco che il progetto vuole lanciare il messaggio: “La Felicita è fatta di piccole che Scaldano il Cuore, La Felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha”, coltivare le proprie passioni e i propri talenti, dare valore alla famiglia, amicizia, l’amore verso l’ambiente che ci circonda, rispetto e tutela del mondo animale, essere felici nella cura nel valore e tutela del prossimo. E’ con questi presupposti che nasce l’ennesimo progetto Melany dell’anno in corso. Quest’anno l’iniziativa si svolgerà in un doppio appuntamento il 15/03/2024 (venerdì) ore 16:00 presso IC “Cassiodoro – Don Bosco”, plesso Don Bosco, via Nazionale trav. G Pellaro RC, e il 23/03/2024 (sabato) ore 16:00 presso IC “Radice Alighieri” via Regina Elena di Catona RC, plesso Catona Centro, locali scuola primaria. Gli studenti degli istituti, sono invitati a partecipare ad un momento di riflessione sulla tematica dell’iniziativa stessa e a loro scelta potranno partecipare a vari step che il progetto prevede: INCHIESTA SU STESSI: “IO, SONO FELICE?” Brevi relazioni – Impressioni – Interviste e Testimonianze – Considerazioni – Confronti e Dibattiti sul tema più che mai attuale, “La Felicità un benessere primario”; FELICITA’ CREATIVA: spazio temporale dove gli studenti potranno esibirsi in coreografiche danze e stacchetti – interpretare poesie – portare in scena una piccola opera teatrale originale o ispirata ad un libro, canzone, film/cartone, romanzo – esibizioni corali o strumentali e tutto ciò che la felicità suggerisce; CONCORSO D’ARTE “FELICITA’ … COSA SEI PER ME!”; CONCORSO “DOLCE FELICE”, in occasione della giornata mondiale delle torte, gli allievi realizzeranno un dolce casalingo, con i propri genitori o familiari, che porti un momento di felicità e condivisione in famiglia. A seguire apertura mostra esposizione lavori eseguiti dagli studenti partecipanti al concorso d’arte “Felicità, cosa sei per me!”, esposizione dolci partecipanti al concorso “Dolce Felice”, Proclamazione dell’opera artistica e dolce vincitrice e vincitore dei rispettivi concorsi. Assegnazione premi. I dolci iscritti al concorso “Dolce Felice”, parteciperanno al progetto “La Felicità in Tavola!”, essi stabiliranno la misura di lunghezza record della “La Felicità in Tavola” seconda edizione. In conclusione degustazioni dei dolci. Partecipate numerosi, vi aspettiamo. Questo il comunicato stampa del portavoce/presidente dell’associazione ideatrice dell’iniziativa la sig.ra Pavone Teresa.